Новые требования к владельцам дронов введут в Казахстане

В Казахстане планируют ввести новые требования к владельцам беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В сфере гражданской авиации предлагаются следующие изменения в законодательство: введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно", - рассказал Камалиев на презентации нового проекта закона по вопросам транспорта в Мажилисе.



"Не секрет, что дрон сегодня может купить любой в любом торговом центре. А вот регламентация физических лиц, которые купили, как сегодня законодательно регулируется, и в данном законопроекте в том числе?" - спросил депутат Альберт Рау.



Камалиев пояснил, что вопрос о регулировании беспилотников у физических лиц неоднократно обсуждался вместе с представителями КНБ, Службы госохраны и МВД.



"Не только наши граждане, были случаи, когда иностранные лица на территории городов нашей страны использовали дроны и снимали стратегические объекты, которые запрещено снимать. Поэтому в новом законопроекте на физлиц мы тоже распространяем требования", - указал Камалиев.