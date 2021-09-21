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Новые требования к владельцам дронов введут в Казахстане

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 17:46
Новые требования к владельцам дронов введут в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане планируют ввести новые требования к владельцам беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В сфере гражданской авиации предлагаются следующие изменения в законодательство: введение нормы по регулированию процесса использования беспилотных летательных аппаратов, а именно внедрение процедуры сертификации, установление требований к дистанционной идентификации и определение зон для их использования. Также вводятся понятия "беспилотная авиационная система" и "беспилотное воздушное судно", - рассказал Камалиев на презентации нового проекта закона по вопросам транспорта в Мажилисе.

"Не секрет, что дрон сегодня может купить любой в любом торговом центре. А вот регламентация физических лиц, которые купили, как сегодня законодательно регулируется, и в данном законопроекте в том числе?" - спросил депутат Альберт Рау.

Камалиев пояснил, что вопрос о регулировании беспилотников у физических лиц неоднократно обсуждался вместе с представителями КНБ, Службы госохраны и МВД.

"Не только наши граждане, были случаи, когда иностранные лица на территории городов нашей страны использовали дроны и снимали стратегические объекты, которые запрещено снимать. Поэтому в новом законопроекте на физлиц мы тоже распространяем требования", - указал Камалиев.


Источник: Tengrinews.kz
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