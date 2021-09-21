Олжас Сулейменов: «Алматы» можно назвать аул, но двухмиллионный город – «Алма-Ата»

Знаменитый казахстанский писатель, поэт, ученый и общественный деятель Олжас Сулейменов вновь высказался о необходимости переименования Алматы в Алма-Ата, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на vecher.kz.



Противники этой идеи организовывали опросы среди пользователей социальных сетей – к их разочарованию, большинство голосовало за предложение Олжаса Омаровича.



Журналисты поинтересовались у него, что более казахское, Алма-Ата или Алматы и что это вообще за названия.



«Алма-Ата – это чисто казахское название. Отец яблок, яблоко – дед – это самое старое яблоко в мире. Наконец, наши ученые доказали это. Яблоко Сиверса оказалось древнейшим на Земле. Больше нет таких дичек на планете, поэтому название Алма-Ата идеально подходит. Большое старое яблоко, яблоко предок, яблоко отец. Этим самым мы заявляем всему миру, что Алма-Ата – единственная родина этого библейского плода. Вспомните Адама и Еву.



Знаю, город Нью-Йорк называют «Большое Яблоко», но мы то имеем на такое имя гораздо больше прав, чем Нью-Йорк. Я был там и не видел ни одной яблони. Но так ими принято. И нам отказываться от такого подарка – столетнего юбилея названия города нельзя. Поэтому другого, кроме как Алма-Ата, названия просто не может быть.



Алматы мне не нравится, почему? Во-первых, этот суффикс прилагательного «ты» – китайский, – «лы» общетюркский. Алмалы называли – яблоневое, яблочное место, где растет этот плод. Так его обозначали местные жители. А «ты» – суффикс, принесенный джунгарами, калмыками из Китая», - сказал Олжас Сулейменов.



Он отметил, что сейчас сторонники названия «Алматы» настаивают на том, чтобы мы пошли путем, от которого отказались бакинцы. Они понимали, что этим труднопроизносимым названием они унижают имидж своей республики и своего города. Баку – отличное произношение, очень звучное и всеми легко произносится. А Бакы не каждый азербайджанец произнесет, также как и Алматы.



«Я постоянно повторяю, я не алматынец, я алматинец. «Алматы» можно назвать аул, но двухмиллионный город требует очень звучного имени – универсального, общечеловеческого названия, красиво звучащего для человеческого восприятия, наполненного четырьмя открытыми гласными. Ни в одном названии городов Средней Азии нет четырех общемировых открытых гласных. Ашхабад, Самарканд – это звучит очень красиво. Но Алма – Ата еще более благозвучно. Спорить бессмысленно», - добавил писатель.



Он высказал мнение, что к столетнему юбилею названия города Алма-Ата, нужно вернуться к нему.



«Мы в 1991 году начали отменять все новые названия и возвращались к старым. Давайте и в этом случае вернемся к старому «Алма-Ата», которая возникла ровно сто лет назад», - сказал поэт.