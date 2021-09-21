Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997

Коды операторов связи в Казахстане при переходе на новый международный код +997 меняться не будут. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.



Как сообщили в ведомстве, сейчас министерством совместно с операторами связи прорабатывается подробный план перехода на новый код.



"По плану переход на новый национальный код ожидается в 2023 году, а в течение двух лет, до 2025 года, будут действовать оба кода. Сейчас министерством совместно с операторами связи прорабатывается подробный план по переходу, поэтому позже мы дадим информацию", - сообщили корреспонденту в пресс-службе Минцифры.



При этом в ведомстве подтвердили, что менять номера в телефонной книге казахстанцам придется вручную, но не на +996, так как это международный телефонный код. Префикс для звонков внутри Казахстана будет другим, более коротким. При этом в министерстве не исключают, что внутреннего префикса не будет совсем.



"То есть если у вас номер +7 702, после перехода будет либо 702 (без префикса), либо короткий префикс +99 и далее 702", - ответили в Минцифры.



Что касается всех сервисов, в которых присутствует идентификация по номеру телефона, как пояснили в ведомстве, до 2025 года у казахстанцев будет время поменять свои данные самостоятельно.



"Коды операторов меняться не будут", - добавили в министерстве.



Напомним, международный телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.



"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.