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Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997

Просмотров:280 Опубликовано: Сегодня, 19:50
Коды операторов меняться не будут - Минцифры о переходе на +997
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Коды операторов связи в Казахстане при переходе на новый международный код +997 меняться не будут. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в ведомстве, сейчас министерством совместно с операторами связи прорабатывается подробный план перехода на новый код.

"По плану переход на новый национальный код ожидается в 2023 году, а в течение двух лет, до 2025 года, будут действовать оба кода. Сейчас министерством совместно с операторами связи прорабатывается подробный план по переходу, поэтому позже мы дадим информацию", - сообщили корреспонденту в пресс-службе Минцифры.

При этом в ведомстве подтвердили, что менять номера в телефонной книге казахстанцам придется вручную, но не на +996, так как это международный телефонный код. Префикс для звонков внутри Казахстана будет другим, более коротким. При этом в министерстве не исключают, что внутреннего префикса не будет совсем.

"То есть если у вас номер +7 702, после перехода будет либо 702 (без префикса), либо короткий префикс +99 и далее 702", - ответили в Минцифры.

Что касается всех сервисов, в которых присутствует идентификация по номеру телефона, как пояснили в ведомстве, до 2025 года у казахстанцев будет время поменять свои данные самостоятельно.

"Коды операторов меняться не будут", - добавили в министерстве.

Напомним, международный телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом ранее сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 20:15
Ну теперь то дела попрут в гору у Казахстана. Заживём! Зарплаты поднимутся, природа очиститься, вода появится питьевая. bravo

И как раньше то не додумались?! Мучались с этой +7 неудобной.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 19:56
Сколько миллиардов интересно теперь потратят на всю эту движуху. Думаю именно из-за этого кода в нашей стране не развивалась экономика и не улучшалось социальное благосостояние граждан.
 
 

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