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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Страны СНГ создадут объединенную систему связи вооруженных сил

Просмотров:369 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Страны СНГ создадут объединенную систему связи вооруженных сил
Фото:gov.kz
Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств - участников соглашения", - рассказал на заседании Мажилиса заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.

По его словам, в целях обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи могут использоваться ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников.

Замминистра уточнил, что соглашение повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ, а принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.

"Уровень систем связи стран СНГ разнородный. Могут возникать вопросы их разнородности. Какова в настоящее время совместимость средств связи казахстанской армии с армиями стран содружества?" - спросил депутат Смагул Бахытбек.

"В данной ситуации имеются различные средства связи в казахстанской армии. И смысл этого соглашения в том и заключается, чтобы обеспечить именно взаимозаменяемость и сопрягаемость этих систем связи. В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что каким-то образом это может повлиять на действующую систему связи и управление войсками.

У нас имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого сегмента в системе вооруженных сил и в системе управления вооруженными силами. То есть она между собой действует автономно и поэтому каким-то образом не повлияет на работоспособность (объединенной системы. - Прим.)", - добавил Дандыбаев.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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-3
  • ЁмоЁ
  • дорожник
  • elek
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  • MadJack
  • Ну Ну
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:36
В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи,

кто бы сомневался.
Спутник вместо Phizer, устаревшая АЭС вместо возобновляемых источников энергии, Сбер вместо Каспи, связь во время не дай бог войны только российская.

вы там случайно нас в состав РФ еще не включили?
а то может по вашему мы и сами вас об этом давно на референдуме просим?
 
 

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