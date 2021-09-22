Страны СНГ создадут объединенную систему связи вооруженных сил

Соглашение предусматривает создание совместной объединенной системы связи вооруженных сил, основными задачами которой являются: предоставление услуг связи и обеспечение обмена всеми видами информации в системе управления вооруженных сил и между вооруженными силами государств - участников соглашения", - рассказал на заседании Мажилиса заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев.
По его словам, в целях обеспечения функционирования совместной объединенной системы связи могут использоваться ресурсы сетей связи вооруженных сил государств-участников.
Замминистра уточнил, что соглашение повысит боеспособность вооруженных сил государств СНГ, а принятие законопроекта не потребует дополнительных затрат из республиканского бюджета.
"Уровень систем связи стран СНГ разнородный. Могут возникать вопросы их разнородности. Какова в настоящее время совместимость средств связи казахстанской армии с армиями стран содружества?" - спросил депутат Смагул Бахытбек.
"В данной ситуации имеются различные средства связи в казахстанской армии. И смысл этого соглашения в том и заключается, чтобы обеспечить именно взаимозаменяемость и сопрягаемость этих систем связи. В данной ситуации российская сторона берет на себя обязанность технически обеспечить нас средствами связи, которые будут действовать в рамках обеспечения связи в рамках СНГ. Но это не значит, что каким-то образом это может повлиять на действующую систему связи и управление войсками.
У нас имеется своя система связи закрытого сегмента и открытого сегмента в системе вооруженных сил и в системе управления вооруженными силами. То есть она между собой действует автономно и поэтому каким-то образом не повлияет на работоспособность (объединенной системы. - Прим.)", - добавил Дандыбаев.
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