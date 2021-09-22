Месси уступил титул самого высокооплачиваемого футболиста мира

Аргентинский форвард Лионель Месси впервые за три года уступил позицию самого высокооплачиваемого футболиста. В рейтинге Forbes его обогнал португальский нападающий Криштиану Роналду.



Отмечается, что Криштиану Роналду, который перешел в футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса", за год заработал 125 миллионов долларов до вычета налогов. При этом 70 миллионов долларов он получил в качестве зарплаты и подъемных за переход в "Манчестер Юнайтед". Оставшуюся сумму он заработал на партнерской программе и рекламе Nike, Herbalife, Clear и своих бутиках, продающих парфюм, нижнее белье, очки и прочие товары.



Впервые за последние три года футболист Лионель Месси, перешедший из "Барселоны", за которую играл с 2000 года, в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), занял второе место. Как сообщили в Forbes, за год игрок заработал 110 миллионов долларов, из которых 75 миллионов составила зарплата. Часть премии, которую футболист получил за переход во французский клуб, ему выдали в криптовалюте. Также шестикратный обладатель "Золотого мяча" заработал еще 35 миллионов долларов на рекламных контрактах с Adidas, Pepsi, производителем часов Jacobs & Co и компанией Budweiser.



ПСЖ теперь имеет трех из пяти самых высокооплачиваемых игроков в мире, включая 29-летнего Неймара, который сохранил третье место в рейтинге с 95 миллионами долларов, и 22-летнего Килиана Мбаппе, который занимает четвертое место с 43 миллионами долларов.