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День осеннего равноденствия 22 сентября: приметы и особенности

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 13:01
День осеннего равноденствия 22 сентября: приметы и особенности
biwork.ru
Интересно, что в северном полушарии осенне-зимний сезон ровно на семь дней короче, чем в южном. Он составляет 179 холодных дней.

К слову, период между днями осеннего равноденствия называют тропическим годом. Он составляет не 365, а 365,2422 дня. Поэтому в разные годы дата осеннего равноденствия смещается на шесть часов, то есть она плавающая. Как правило, этот день приходится на промежуток с 20 по 23 сентября.

Осеннее равноденствие – это время, когда на всей Земле, за исключением районов полюсов, день примерно равен ночи. Однако день все-таки чуть длиннее из-за атмосферной рефракции, которая делает для наблюдателя с Земли солнечный диск выше над горизонтом.

В день осеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор и переходит из одного полушария в другое. В северном полушарии начнется астрономическая осень, в южном – весна. Во время осеннего равноденствия светило пересекает экватор с севера на юг, во время весеннего равноденствия происходит наоборот – движение с юга на север.

После 22 сентября продолжительность светового дня начнет стремительно уменьшаться. И так продолжается до дня зимнего солнцестояния, 22 декабря. С этого момента день начинает расти.

Традиции и обычаи
Дню осеннего равноденствия издавна приписывали некую мистическую загадочность, отмечали связанный с ним праздник урожая и начинали подготовку к суровой зиме.

На праздничный стол, по обычаю, подавалась выпечка — по древнеславянской традиции, пирожки с мясом помогали в карьере, с капустой — приносили богатство, а с брусникой – выручали в амурных делах.

Считалось, что вода в этот день обладала особой силой. Поэтому вечером девушки проводили обряд умывания. А старикам и детям, чтобы сохранить здоровье, нужно было искупаться.

Обычай сжигать старые вещи во дворе после генеральной уборки в доме помогал завершить неблагоприятный период в жизни.

В день осеннего равноденствия играли свадьбы и налаживали отношения со второй половинкой, так как считали, что в этот период особенно сильна любовная энергия.

В этот день запрещалась любая работа в поле или на огороде, но разрешалась заготовка солений, закваска капусты. Нельзя было завершать этот день в ссорах, со скандалами и неурегулированными конфликтами. По словам астрологов, в день осеннего равноденствия не стоит начинать сложных дел и проектов.

Также считалось, что очень важно провести этот день на природе, сходить в лес, собрать его дары – ягоды, грибы и листья, чтобы получить частичку природной силы, которая копилась все лето.

В некоторых культурах в этот день было принято забираться на какую-то возвышенность – например, на холм или гору, чтобы Солнце согрело людей и порадовало напоследок перед приближающимися холодами.

Современные астрологи считают осеннее равноденствие своего рода новой точкой отчета. Поэтому они рекомендуют до этого дня завершить важные дела, избавиться от всего лишнего и составить планы на будущее.

Приметы на 22 сентября

По приметам, небольшой период после дня осеннего равноденствия стоит теплая, сухая погода — в народе ее называют «бабье лето». Затем наступают холода, напоминая о приближении зимы.

В старину верили, что погода всю осень будет такой же, какой была в день осеннего равноденствия.

По урожаю рябины судили о предстоящей зиме – по приметам, чем больше ягод в гроздьях, тем холоднее зима будет. Вечером в день осеннего равноденствия было принято класть рябиновые кисти вместе с листьями между оконными рамами – предки верили, что таким образом гроздья будут защищать дом от сил тьмы, когда этого не сможет сделать солнце. В народе верили, что сорванная в этот день ветка рябины излечит бессонницу и ночное удушье, которые насылает нечистая сила.

Много паутины в день осеннего равноденствия — примета, указывающая, что осень будет длинной.
Если журавли поспешно улетают – это явная примета, что наступает суровая зима.
По приметам, зима наступит скоро, если листья ивы начали опадать.
Плохая примета — бедно накрытый стол на осеннее равноденствие, она указывает, что в предстоящем году не хватать будет многого.
Посетить родителей считалось хорошей приметой, поэтому дети, по обычаю, старались посетить отчий дом с утра.
Хорошей приметой также считалось найти на осеннее равноденствие «камень удачи» — символ перемен к лучшему. Поэтому люди внимательно смотрели под ноги, чтобы не упустить свое счастье.


Источник: alau.kz
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