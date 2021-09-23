Из Казахстана уезжают специалисты жизненно важных профессий: стоит ли бить тревогу

Казахстанцы десятками тысяч покидают страну. Накануне LS опубликовал инфографику о том, сколько человек эмигрировали за последние пять лет, в какие государства и какие уехали специалисты.В инфографике представлена более подробная информация об эмиграции из Казахстана с 2016 по 2020 год, а также за первое полугодие 2021-го.Как мы видим, в период с 2016 по 2020 год наибольший отток людей был зафиксирован в 2019 году – более 45,2 тысячи. А наименьший – в пандемийном 2020-м (29,1 тысячи).Новым домом для большинства эмигрантов стала Россия. Второе место удерживает Германия. Также в списке популярных для ПМЖ стран у наших соотечественников есть США, Беларусь и Узбекистан.При этом среди уехавших граждан в основном оказались специалисты с техническим, экономическим, педагогическим и медицинским профилем.Насколько утечка мозгов является проблемой для нашей республики на сегодняшний день? Чем обусловлена привлекательность приведенных в инфографике стран? Среди уехавших граждан в основном оказались специалисты с техническим, экономическим, педагогическим и медицинским профилем, то есть очень значимые и даже жизненно необходимые сферы. Насколько в этом отношении можно говорить об угрозах для экономики страны, для будущего развития общества? И насколько широки и масштабны могут быть последствия столь тревожной динамики для жизнедеятельности государства и общества? Отвечая на эти вопросы, корреспондент медиа-портала Caravan.kz обратился к экспертному мнению.Политолог и экономист Ануар Бахитханов отмечает, что в сложившейся ситуации с оттоком населения вырисовывается прямая пропорциональная зависимость:- Чем больше людей выезжает на постоянное место жительства за рубеж, тем больше специалистов покидает страну. Потому, на мой взгляд, самый незатейливый способ остановить отток кадров – это снизить миграционные настроения. Однако сделать это в условиях ползучего роста ВВП страны представляется очень и очень трудным. Безусловно, отток квалифицированных специалистов несет в себе негативный характер для устойчивого развития страны и экономики. Но есть и "но": выехавшие специалисты обучались в РК, и если они докажут квалификацию за рубежом, то выставят качество казахстанского образования в хорошем свете, - отметил Бахитханов.По словам эксперта, упаднические настроения касательно уверенности в завтрашнем дне действительно наблюдаются у некоторой части общества, но какова ее точная доля, сказать сложно- Можно заметить, что порой люди дают оценку событиям, не разобравшись в их сути. И нередко подобные мнения носят предвзятый характер, они говорят о настроениях в обществе. И можно допустить, что часть молодежи подвержена им. Но это всего лишь настроения, а они, как правило, могут быть шаткими. В начале нулевых и после среди населения наблюдалась эйфория по поводу Казахстана, его перспектив. Причиной тому были высокие темпы роста экономики страны. К слову, тогда наблюдалось положительное сальдо в миграции. Мало уезжали, больше приезжали. Конечно, молодежь может оказаться под влиянием текущих настроений, но не стоит строго судить. Потому как перспективы реально могут оценивать не те, кто пока лишь думает получить образование, а те, кто пробует найти свое место в обществе, - добавил специалист.По словам другого нашего собеседника, независимого эксперта и экономического обозревателя Асылбека Фарайлиева, проблема утечки мозгов была проблемой не только на сегодняшний день, но и в прошлые годы. Сегодня на нее особенно обратили внимание из-за пандемии коронавируса на фоне новостей об уехавших медицинских специалистах.- Не могу точно указать, чем обусловлен выбор стран, представленных в инфографике. Однако напрашивается денежный фактор. По сравнению с Казахстаном в перечисленных выше странах заработная плата выше, как и качество жизни. А некоторые из квалифицированных специалистов также возвращаются на историческую родину. Цифры оттока мозгов могут быть страшными. Однако нужно смотреть и на общую картину: сколько осталось специалистов? Быть может, у них есть свои причины остаться в Казахстане, и они в принципе не рассматривают возможность работы за рубежом, - считает Фарайлиев.Иными словами, конца света в связи с потерей специалистов наш собеседник не видит.- Я не отношусь к сфере узконаправленных специалистов, и мысли уехать за рубеж у меня не было, как таковой. В целом, как мне кажется, основная причина недовольства специалистов - несоразмерная заработная плата. Для сдерживания оттока не хватает условий для тех же врачей, педагогов, технарей. Много ли вы знаете молодых специалистов, которые уверены в завтрашнем дне в Казахстане? Я, к сожалению, не знаю, - отметил в заключение наш собеседник.Журналист и организатор гастротуров Катерина Кучерова в свою очередь напомнила, что проблема состоит не только в утечке мозгов, но и в утечке финансов и потребительских возможностей.- Люди обычно останавливают свой выбор на том, где либо уровень жизни выше, либо заработная плата больше, либо отношение как к эмигрантам лучше (предоставление жилья, послабление по налогам и т.д.), либо климат более подходящий. Каждое из этих государств предоставляет что-то из этого списка, - отметила Кучерова.По мнению нашей собеседницы, в списке LS, где представлены специалисты с техническим, экономическим, педагогическим и медицинским профилем, не учтены еще и фрилансеры.- По сути, часть людей уезжает, но может продолжать работать с Казахстаном. Но это не точно. Угроза по большей части состоит в доверии общества к местным специалистам. Мы всегда смотрим на соседей и считаем, что там лучше. Хотя по факту во многом то же самое. Но рейтинг самих казахстанцев в Казахстане падает. Вот недооцененные эксперты и уезжают. И потом мы сами же едем в Россию/Германию/США, например на лечение, и легко можем попасть к эксперту из Казахстана, - подметила девушка.При этом сама Катерина отметила, что желает уехать из-за неподходящего климата и потолка в карьере и работе.- Грубо говоря, в Алматы нет компании, в которой я бы хотела работать, а другие города я не рассматриваю, - добавила она.Чего не хватает для того, чтобы сдержать этот нарастающий отток молодых квалифицированных кадров из страны? По мнению Катерины, это история не одного дня, месяца или года.- В первую очередь необходимо поднимать рейтинг доверия к своим собственным специалистам среди местного населения. Это уважение в первую очередь финансовое. Это когда хвалятся не "у нас эксперт из Турции/ОАЭ/России", а "это наш эксперт из Казахстана, который точно знает, как сделать для нашего региона". Последнее может быть, только если есть доверие к нашим экспертам. А доверие рушится во время коррупции. Мы все знаем про родственные связи на рабочих местах и благополучно этим пользуемся. Конечно, никакого доверия на этом не построишь. И получается замкнутый круг. Сознание и отношение людей друг к другу должно меняться. И это происходит, зайдите в маленькие компании активистов и там увидите будущее нации, красивое и ответственное, - резюмировала наша собеседница.