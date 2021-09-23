Алматинский стрелок задолжал не только банкам. В суде рассказали подробности

По данным суда, на Дужнова шесть раз подавали в суд люди, у которых он занимал деньги. Также 18 раз частные судисполнители вызывали его в суд в качестве ответчика. Кроме того, еще девять раз пытались наложить арест на его имущество и принудительно привезти должника в суд.



"В 2014-2021 годах Игорь Дужнов выступал ответчиком в судах по шести гражданским делам. Он длительное время не возвращал долги: некоторым три года, а другим - шесть лет. Поэтому два человека обратились в суд, чтобы взыскать с него в общей сложности 6,5 миллиона тенге долга. Также с исками в суд обратилось ТОО о возврате пяти миллионов тенге и банк о возврате 118 миллионов тенге", - сказал специалист пресс-службы Алматинского горсуда Нурсултан Орынбасаров.



По его словам, по трем решениям суда с Дужнова всего взыскано почти 130 миллионов тенге. Но он был ответчиком и по трем другим делам. Это иск банка "об обращении взыскания на имущество", а также два иска граждан "о признании суммы общим долгом супругов и выселении его семьи".



"27 раз судебные исполнители обращались в суды. Они требовали наложить аресты на имущество Дужнова и принять иные меры для принудительного возврата денег. Судисполнители просили определить доли должника в общем совместном имуществе. Также они просили изменить способ и порядок исполнения решения суда", - добавил Орынбасаров.



Напомним, вечером 20 сентября около 17.20 владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак Игорь Дужнов открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. По словам очевидцев, весь инцидент со стрельбой произошел за одну минуту. Полиция без применения оружия задержала Дужнова, этот момент очевидцы сняли на видео.



В результате инцидента алматинский стрелок убил пятерых человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой. Как стало известно, у погибшего судисполнителя осталось пятеро детей.



Как стало известно, спор за этот дом возник из-за невыплаты кредита. Он был взят в банке под залог данной недвижимости. После этого дом перешел в собственность финансовой организации, а затем был продан частному лицу. В Палате частных судисполнителей отметили, что должник с 2020 года неоднократно был уведомлен о необходимости освободить дом.



Позже к журналистам вышла жена алматинского стрелка Анаида Демирчян. Она рассказала некоторые подробности инцидента и событий, которые предшествовали этому. По словам женщины, ее мужа довели до отчаяния банк и частные судебные исполнители.