Опубликована статистика распространения COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным за 23 сентября) в Казахстане зарегистрировано 2 537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 872 596 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 181,

в городе Алматы – 547,

в городе Шымкенте – 122,

в Акмолинской области – 128,

в Актюбинской области – 137,

в Алматинской области – 270,

в Атырауской области – 68,

в ВКО – 118,

в Жамбылской области – 58,

в ЗКО – 84,

в Карагандинской области – 340,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 62,

в Мангистауской области – 23,

в Павлодарской области – 190,

в СКО – 71,

в Туркестанской области – 34.



В тоже время в республике 3 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 189,

в городе Алматы - 897,

в городе Шымкент - 67,

в Акмолинской области - 203,

в Актюбинской области - 214,

в Алматинской области - 542,

в Атырауской области - 237,

в ВКО - 190,

в Жамбылской области - 45,

в ЗКО - 138,

в Карагандинской области - 354,

в Костанайской области - 138,

в Кызылординской области – 99,

в Мангыстауской области - 44,

в Павлодарской области - 205,

в СКО - 68,

в Туркестанской области - 43.



Всего в стране выздоровело 805 346 человек от COVID-19.