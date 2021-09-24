Опубликована статистика распространения COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным за 23 сентября) в Казахстане зарегистрировано 2 537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. ⠀ Всего в стране подтверждено 872 596 случаев, из них за сутки:
в городе Нур-Султане – 181, в городе Алматы – 547, в городе Шымкенте – 122, в Акмолинской области – 128, в Актюбинской области – 137, в Алматинской области – 270, в Атырауской области – 68, в ВКО – 118, в Жамбылской области – 58, в ЗКО – 84, в Карагандинской области – 340, в Костанайской области – 104, в Кызылординской области – 62, в Мангистауской области – 23, в Павлодарской области – 190, в СКО – 71, в Туркестанской области – 34.
В тоже время в республике 3 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 189, в городе Алматы - 897, в городе Шымкент - 67, в Акмолинской области - 203, в Актюбинской области - 214, в Алматинской области - 542, в Атырауской области - 237, в ВКО - 190, в Жамбылской области - 45, в ЗКО - 138, в Карагандинской области - 354, в Костанайской области - 138, в Кызылординской области – 99, в Мангыстауской области - 44, в Павлодарской области - 205, в СКО - 68, в Туркестанской области - 43.
Всего в стране выздоровело 805 346 человек от COVID-19.
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