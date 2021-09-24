Главный следователь найден мертвым после бойни в университете Перми

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем доме, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.



Тело главного следователя Пермского края нашли его коллеги вечером 23 сентября. О причинах смерти ничего не сообщается.



Следственный комитет подтвердил сообщения о смерти Сарапульцева, передает RT. По данному факту в центральном аппарате ведомства проводится процессуальная проверка.



По информации телеграм-канала Mash, глава следственного управления по Пермcкому краю покончил с собой.



Рассматриваются две версии самоубийства. По одной из них, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством. Оно было посвящено стрельбе в Пермском университете, где 18-летний студент застрелил шестерых человек. Сарапульцева якобы обещали уволить с должности. По другой, на данный момент основной, - он повесился из-за семейных проблем.



Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.