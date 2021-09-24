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Главный следователь найден мертвым после бойни в университете Перми

Просмотров:1230 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Главный следователь найден мертвым после бойни в университете Перми
Сергей Сарапульцев. © Baza
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем доме, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на российские СМИ.

Тело главного следователя Пермского края нашли его коллеги вечером 23 сентября. О причинах смерти ничего не сообщается.

Следственный комитет подтвердил сообщения о смерти Сарапульцева, передает RT. По данному факту в центральном аппарате ведомства проводится процессуальная проверка.

По информации телеграм-канала Mash, глава следственного управления по Пермcкому краю покончил с собой.

Рассматриваются две версии самоубийства. По одной из них, Сарапульцев покончил с собой после совещания с руководством. Оно было посвящено стрельбе в Пермском университете, где 18-летний студент застрелил шестерых человек. Сарапульцева якобы обещали уволить с должности. По другой, на данный момент основной, - он повесился из-за семейных проблем.

Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.


Источник: Tengrinews.kz
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