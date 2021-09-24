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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Муж избил врача, осмотревшего его одетую в хиджаб супругу

Просмотров:3525 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Муж избил врача, осмотревшего его одетую в хиджаб супругу
© Телеканал N1
В Нижневартовске мужчина избил врача-дерматовенеролога, который осматривал его супругу-мусульманку. Инцидент произошел 21 сентября и попал на камеры наблюдения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Mash.

В тот день врач Владимир Жерноклеев, как обычно, проводил осмотр пациентов. После полудня к нему пришла девушка-мусульманка, ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала девушка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина. Тогда Жерноклеев посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы ее осмотрела девушка.

Но в итоге пациентка все же согласилась, врач осмотрел часть ее живота, после чего девушка ушла. А после нее в кабинет к доктору вошел ее муж и со словами "любишь щупать женские животики" начал его избивать.



Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину задержали. Пострадавший врач говорит, что за свою практику осматривал много женщин, в том числе и мусульманок, но никогда подобных проблем не было.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 11 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:20
Цитата: TRUMOV
В Актау тоже очень много таких религиозных фанатов, наверно многие врачи согласятся со мной и видят хотя бы одного психопата такого каждую неделю.

разговаривал с человеком, который занимается аналитикой вакцинации (не только ковид). И по области много случаев, когда отцы на религиозной почве запрещают делать прививки своим детям. А матери, понимая важность вакцинации, втихаря водят детей прививаться.

Тут возможно такой же случай: женщина понимает необходимость обращения к врачу, а муж её живет до сих пор пещерными понятиями.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 TRUMOV (Посетители) Сегодня, 11:35
В Актау тоже очень много таких религиозных фанатов, наверно многие врачи согласятся со мной и видят хотя бы одного психопата такого каждую неделю.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:56
Цитата: master_kz
Зачем они вообще ходят к врачам.

ну тут она как бы хотела к врачу. муж за нее решил, что ей нельзя.
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:15
Мракобесие в чистом виде. Зачем они вообще ходят к врачам. Могут же к таким же шаманам в черных мешках ходить. uhmylka

Цитата: elek
А как же за здоровьем следить?

это средневековье. никак.
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:10
Alik83,
если бы некоторые не занимались средневековым мракобесием, то вообще можно было бы избежать очень многого.

нашлись мляха хозяева.
вообще поражает куда смотрят отцы и братья таких женщин, которые должны у мужа спрашивать разрешения к врачу обратиться?
 
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 chrome (Посетители) Сегодня, 09:56
Зверёк муж и жена зверушка
 
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 Alik83 (Посетители) Сегодня, 09:45
elek,
Получается так. Женщина показывает свой живот врачу, а потом идёт и рассказывает мужу про. Если бы она перед тем как показать живот врачу пошла бы и посоветовалась с мужем - этого можно было бы избежать.
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 09:43
Цитата: Alik83
Виновата жена, что допустила осмотр.

А как же за здоровьем следить? Причём тут жена (женщина) ? В таком случае нужны специализированные клиники (либо обращаться к врачу женщине). А случись так, что к примеру в реанимации одни мужчины?
 
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 Alik83 (Посетители) Сегодня, 09:08
Виновата жена, что допустила осмотр.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 08:50
Дорога в Афганистан такому бычью.
 
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