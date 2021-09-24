Муж избил врача, осмотревшего его одетую в хиджаб супругу

В Нижневартовске мужчина избил врача-дерматовенеролога, который осматривал его супругу-мусульманку. Инцидент произошел 21 сентября и попал на камеры наблюдения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Mash.В тот день врач Владимир Жерноклеев, как обычно, проводил осмотр пациентов. После полудня к нему пришла девушка-мусульманка, ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала девушка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина. Тогда Жерноклеев посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы ее осмотрела девушка.Но в итоге пациентка все же согласилась, врач осмотрел часть ее живота, после чего девушка ушла. А после нее в кабинет к доктору вошел ее муж и со словами "любишь щупать женские животики" начал его избивать.Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину задержали. Пострадавший врач говорит, что за свою практику осматривал много женщин, в том числе и мусульманок, но никогда подобных проблем не было.