"Происходит такая грязь". Боксерша Сатыбалдинова сделала громкое заявление

Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) сделала громкое заявление, которое она анонсировала несколько дней подряд, обещая разоблачить беспредел в казахстанском спорте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
У себя на странице в Instagram девушка опубликовала видеообращение к казахстанцам. Она заявила, что спортсменки в национальной сборной Казахстана придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, отметив, что "эту идеологию им навязывают". В тексте она отметила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
"Тренеры, руководители - все об этом знают. Но они закрывают на это глаза. Объясню почему.
Каждый тренер мечтает вывезти на Олимпийские игры свою ученицу. Естественно, он в нее вкладывает. Но девочка в любой момент может прийти к тренеру и сказать: "Я завязываю с боксом, потому что выхожу замуж". Либо: "Я завязываю с боксом, потому что я беременна". И им это, естественно, невыгодно: столько лет он вкладывал в эту ученицу, а она тут бросает бокс. И поэтому они поощряют, и поэтому они дозволяют, чтобы они (боксерши) любили друг друга - на сборах, на соревнованиях... Происходит вот такая вот грязь.
Каждый имеет право на свою личную жизнь. Каждый имеет право любить, кого он хочет. Но я против, чтобы это навязывалось подрастающему поколению. А это происходит. И я считаю, что в первую очередь виноваты в этом тренеры, которые должны закладывать правильную идеологию своим спортсменкам. Но они поощряют ради своей выгоды. Им плевать на судьбы девочек, им плевать, что будет дальше.
Я сейчас хочу призвать Президента нашей страны, всех чиновников, министра спорта разобраться в этой ситуации. Искоренить грязь, которая происходит в национальной сборной по женскому боксу", - заявила боксерша.
Ранее Сатыбалдинова уже обращалась к Касым-Жомарту Токаеву, заявляя о проблемах в казахстанском спорте.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz