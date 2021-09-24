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"Происходит такая грязь". Боксерша Сатыбалдинова сделала громкое заявление

Просмотров:1014 Опубликовано: Сегодня, 10:24
"Происходит такая грязь". Боксерша Сатыбалдинова сделала громкое заявление
Фото:instagram.com/lady_sparta
Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова (5-2-1, 2 КО) сделала громкое заявление, которое она анонсировала несколько дней подряд, обещая разоблачить беспредел в казахстанском спорте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

У себя на странице в Instagram девушка опубликовала видеообращение к казахстанцам. Она заявила, что спортсменки в национальной сборной Казахстана придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации, отметив, что "эту идеологию им навязывают". В тексте она отметила Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Тренеры, руководители - все об этом знают. Но они закрывают на это глаза. Объясню почему.

Каждый тренер мечтает вывезти на Олимпийские игры свою ученицу. Естественно, он в нее вкладывает. Но девочка в любой момент может прийти к тренеру и сказать: "Я завязываю с боксом, потому что выхожу замуж". Либо: "Я завязываю с боксом, потому что я беременна". И им это, естественно, невыгодно: столько лет он вкладывал в эту ученицу, а она тут бросает бокс. И поэтому они поощряют, и поэтому они дозволяют, чтобы они (боксерши) любили друг друга - на сборах, на соревнованиях... Происходит вот такая вот грязь.

Каждый имеет право на свою личную жизнь. Каждый имеет право любить, кого он хочет. Но я против, чтобы это навязывалось подрастающему поколению. А это происходит. И я считаю, что в первую очередь виноваты в этом тренеры, которые должны закладывать правильную идеологию своим спортсменкам. Но они поощряют ради своей выгоды. Им плевать на судьбы девочек, им плевать, что будет дальше.

Я сейчас хочу призвать Президента нашей страны, всех чиновников, министра спорта разобраться в этой ситуации. Искоренить грязь, которая происходит в национальной сборной по женскому боксу", - заявила боксерша.

Ранее Сатыбалдинова уже обращалась к Касым-Жомарту Токаеву, заявляя о проблемах в казахстанском спорте.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 12:06
Вообще пофиг.
 
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from Aktau (Посетители) Сегодня, 11:42
Похоже "договорились"
 
 

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