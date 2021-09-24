Казахстанцы могут посещать 10 стран без ПЦР-тестов и карантина

Вакцинирование расширяет возможности путешествовать по миру. В идеале паспорт вакцинации позволит путешествовать без ограничений в любые государства, без необходимости проходить карантин и сдавать ПЦР-тест. Tengritravel.kz расскажет, с какими из стран у Казахстана есть взаимное признание паспортов вакцинации, а какие государства признали казахстанский документ в одностороннем порядке.
Отвечая на запрос издания, Министерство иностранных дел (МИД) РК сообщило, что взаимного признания паспортов вакцинации удалось достичь с уполномоченными государственными органами Венгрии, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, Таиланда и Турции.
По информации МИД, еще ряд стран признали казахстанский паспорт вакцинации в одностороннем порядке. Это Беларусь, Египет, Вьетнам и Оман.
Отмечается, что также эти четыре страны упростили въезд для прибывающих: казахстанцам для их посещения достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.
"В настоящее время граждане РК, получившие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут посещать такие страны, как Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Египет, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Оман и Таиланд без карантинных ограничений (без сдачи теста ПЦР, самоизоляции) на основании паспортов вакцинации против COVID-19", - сообщили в МИД.
Также в ведомстве добавили, что ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Индонезией, Иорданией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.
Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить признание паспортов вакцинации в странах Шанхайской организации сотрудничества.
Также сообщалось, что Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшельские острова и Черногория примут вакцинированных казахстанцев без ПЦР-тестов и карантина, однако в МИД Казахстана эту информацию официально не подтвердили.
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