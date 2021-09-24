«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Сентября
+25...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.02 KZT
  • €1 = 498.17 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы могут посещать 10 стран без ПЦР-тестов и карантина

Просмотров:1045 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Казахстанцы могут посещать 10 стран без ПЦР-тестов и карантина
Фото из открытых источников
Вакцинирование расширяет возможности путешествовать по миру. В идеале паспорт вакцинации позволит путешествовать без ограничений в любые государства, без необходимости проходить карантин и сдавать ПЦР-тест. Tengritravel.kz расскажет, с какими из стран у Казахстана есть взаимное признание паспортов вакцинации, а какие государства признали казахстанский документ в одностороннем порядке.

Отвечая на запрос издания, Министерство иностранных дел (МИД) РК сообщило, что взаимного признания паспортов вакцинации удалось достичь с уполномоченными государственными органами Венгрии, Грузии, Кыргызстана, Монголии, Молдовы, Таиланда и Турции.

По информации МИД, еще ряд стран признали казахстанский паспорт вакцинации в одностороннем порядке. Это Беларусь, Египет, Вьетнам и Оман.

Отмечается, что также эти четыре страны упростили въезд для прибывающих: казахстанцам для их посещения достаточно предоставить в пограничных пропускных пунктах документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19.

"В настоящее время граждане РК, получившие полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, могут посещать такие страны, как Беларусь, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Египет, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Оман и Таиланд без карантинных ограничений (без сдачи теста ПЦР, самоизоляции) на основании паспортов вакцинации против COVID-19", - сообщили в МИД.

Также в ведомстве добавили, что ведутся переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19 с Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Индонезией, Иорданией, Марокко, Россией, Узбекистаном, Филиппинами и другими государствами.

Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить признание паспортов вакцинации в странах Шанхайской организации сотрудничества.

Также сообщалось, что Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшельские острова и Черногория примут вакцинированных казахстанцев без ПЦР-тестов и карантина, однако в МИД Казахстана эту информацию официально не подтвердили.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
serg3132 (Посетители) Сегодня, 13:14
Да,помню нет в паспорте отметок о прививках и вакцинации,и все,собаку никуда не провезешь.Опаньки,это ведь теперь про нас.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика