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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

WhatsApp будет выплачивать пользователям кешбэк

Просмотров:636 Опубликовано: Сегодня, 15:47
WhatsApp будет выплачивать пользователям кешбэк
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
WhatsApp планирует предложить своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные внутри мессенджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Отмечается, что на начальном этапе популярный мессенджер предложит возврат средств в размере до 10 фунтов стерлингов (около 6 тысяч тенге) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.

Сообщение "получите кешбэк при следующем платеже" появляется над списком чатов в WhatsApp. Если нажать на него, то пользователь в программу возвращения средств вступает автоматически.

WhatsApp будет выплачивать пользователям кешбэк

Скриншот: Webetainfo.com


Новую функцию в настоящее время тестируют в Индии. В этой стране мессенджер активно продвигает сервис денежных переводов.

Стоит отметить, что о появлении внутри мессенджера WhatsApp сервиса электронных платежей сообщалось еще в июне прошлого года.

"Отправлять и получать деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малому бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp", - сообщил тогда основатель Facebook Марк Цукерберг.

Внедрение электронных платежей в WhatsApp, как отметил Цукерберг, началось с Бразилии. Отметим, что в Казахстане эта функция пока не доступна.

Ранее сообщалось о разработке долгожданной функции в мессенджере WhatsApp - транскрипции входящих голосовых сообщений в текст.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 17:47
В Бразилии нет Каспи! ;)
Зато "много-много диких обезьян", сказала тётушка Чарли... )))
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:36
Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке.
Не будет же WhatsApp заниматься чистой благотворительностью.
Хорошо, что пока эта функция в РК не работает.
 
 

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