Должников по ипотеке не будут выселять из единственного жилья

23 сентября 2021 года между Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, акиматом Алматы, Банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий приостановление реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), сообщает zakon.kz.
Как сообщили в Агентстве, разработка Меморандума велась с июня текущего года и его действие распространяется на все регионы Казахстана.
Целью Меморандума является защита прав заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к СУСН, путем принятия Сторонами мер по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям Программы.
В рамках Меморандума в период урегулирования проблемной задолженности, решения вопроса, связанного с выселением из жилья, и достижения согласия, а также надлежащего исполнения заемщиком условий достигнутого соглашения, банки приостанавливают:
- подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из ипотечных договоров; - реализацию единственного жилища, включая принятое на баланс банка; - выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка.
Как отметили в АРРФР, Меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует 12 месяцев.
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