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Должников по ипотеке не будут выселять из единственного жилья

Просмотров:620 Опубликовано: Сегодня, 17:04
Должников по ипотеке не будут выселять из единственного жилья
Фото: zakon.kz
23 сентября 2021 года между Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, акиматом Алматы, Банковским омбудсменом, банками и общественными объединениями подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий приостановление реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), сообщает zakon.kz.

Как сообщили в Агентстве, разработка Меморандума велась с июня текущего года и его действие распространяется на все регионы Казахстана.

Целью Меморандума является защита прав заемщиков (созаемщиков, гарантов, залогодателей), относящихся к СУСН, путем принятия Сторонами мер по урегулированию проблемной задолженности, в том числе рефинансированной по условиям Программы.

В рамках Меморандума в период урегулирования проблемной задолженности, решения вопроса, связанного с выселением из жилья, и достижения согласия, а также надлежащего исполнения заемщиком условий достигнутого соглашения, банки приостанавливают:

- подачу судебных исков, обращение к нотариусу для совершения исполнительной надписи, для взыскания задолженности, возникшей на основании правоотношений из ипотечных договоров;
- реализацию единственного жилища, включая принятое на баланс банка;
- выселение заемщиков из жилого имущества, в том числе бывших собственников этого имущества, находящегося на балансе банка.

Как отметили в АРРФР, Меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует 12 месяцев.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 17:38
Wins,
фифти-фифти. Банк на этом зарабатывает. Это коммерческая структура. А свои силы надо рассчитывать. Очень многие не могут себе позволить взять ипотеку. Выплаты в месяц неподъёмные. И не берут.

всё вижу
 
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  • Око
 Wins (Посетители) Сегодня, 17:17
Как сказал один мудрый человек... "Если ты должен банку 200 тысяч тенге, то это твои проблемы. А если ты должен банку 5 миллионов, - то это уже проблемы банка". И это справедливо и честно.

Единственный кто должен нести ответственность за неверно выданный кредит это банк.
 
 

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