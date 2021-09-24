Стало известно о последнем агрессивном штамме коронавируса

Индийский штамм COVID-19 — последняя агрессивная мутация вируса, в дальнейшем пандемия пойдет на спад. Об этом стало известно со слов резидента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, передает «Интерфакс».
По словам ученого, с распространением вакцинации «дельта»-вариант коронавируса потеряет свою заразность. Он отметил, что так произошло с вариантами «альфа», «бета» и «гамма». «Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность», — заключил эксперт.
Шарман назвал вакцинацию единственным способом победы над вирусом. Он подчеркнул, что на фоне ее недостаточных темпов COVID-19 может продолжить мутировать. При этом, по словам ученого, по мере увеличения числа привитых жителей вирус превратится в обычную инфекцию. «Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью», — указал он.
18 августа научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании индийским штаммом COVID-19. В организации отметили, что в регионах с высоким процентом заражения «дельта»-вариантом коронавируса больше страдает невакцинированное население.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.