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Стало известно о последнем агрессивном штамме коронавируса

Просмотров:235 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Стало известно о последнем агрессивном штамме коронавируса
Фото: Yves Herman / Reuters
Индийский штамм COVID-19 — последняя агрессивная мутация вируса, в дальнейшем пандемия пойдет на спад. Об этом стало известно со слов резидента Академии профилактической медицины, члена Американской ассоциации здравоохранения Алмаза Шармана, передает «Интерфакс».

По словам ученого, с распространением вакцинации «дельта»-вариант коронавируса потеряет свою заразность. Он отметил, что так произошло с вариантами «альфа», «бета» и «гамма». «Есть несколько вариантов вирусов, они могут быть заразными и поддающимися вакцинам, либо они могут ускользать от действия вакцин, но они теряют свою заразность», — заключил эксперт.

Шарман назвал вакцинацию единственным способом победы над вирусом. Он подчеркнул, что на фоне ее недостаточных темпов COVID-19 может продолжить мутировать. При этом, по словам ученого, по мере увеличения числа привитых жителей вирус превратится в обычную инфекцию. «Постепенно увеличивая число вакцинированных граждан, мы придем к тому, что коронавирус станет эндемичной болезнью», — указал он.

18 августа научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцинация помогает предотвратить тяжелое течение или смерть при инфицировании индийским штаммом COVID-19. В организации отметили, что в регионах с высоким процентом заражения «дельта»-вариантом коронавируса больше страдает невакцинированное население.


Источник: lenta.ru
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