Россиянин нашел свой угнанный Porsche в Уральске

Фото: "Уральская неделя"

Житель Москвы заявил, что обнаружил свой угнанный автомобиль Porshe Cayenne S в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".По словам владельца угнанного автомобиля Сергея Тарасова, полиция в Москве "медленно разворачивала действия по заявлению о пропаже", поэтому мужчине пришлось искать свой Porche Cayenne S самостоятельно. Его поиски, как отмечается, увенчались успехом - автомобиль появился на улицах Уральска."Мы знаем, что его привезли в Уральск на автовозе из Тольятти. На него у перекупщика были только ключи и свидетельство технической регистрации, на организацию-владельца его. Как пограничные службы, российская и казахстанская, его пропустили - вопрос, конечно. Автомобиль стоял на ограничении в базе данных МВД из-за невыплаченного штрафа", - рассказал Тарасов.Свой Porsche, как заявил Сергей Тарасов, он обнаружил на сайте Kolesa.kz, он там стоял первым в этой категории марок. Однако после того, как он подал заявление в местную полицию и причастных к незаконному пересечению автомобиля допросили, Porsche с продажи тут же сняли."Сейчас сам автомобиль куда-то исчез, полиция не может пока установить его местонахождение. Мы полагаем, что его спрятали в отстойник", - поделился владелец потерянного автомобиля.Отмечается, что россиянин обратился напрямую к руководителю Департамента полиции Махсудхану Аблазимову. В ответ начальник Департамента полиции сообщил, что сотрудники группы розыска принимают меры по установлению местонахождения указанного транспортного средства. А также указал, что транспортное средство марки Porshe Cayenne S с госномером, указанным владельцем, в розыске по линии Интерпола не значится.В июле сообщалось о том, что житель Алматы больше четырех лет не может продать Porsche Panamera, доставшийся по наследству от отца. Причиной является точно такой же автомобиль с идентичным VIN-кодом из Москвы.