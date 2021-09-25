2324 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 185,

в Алматы - 510,

в Шымкенте - 73,

в Акмолинской области - 115,

в Актюбинской области - 129,

в Алматинской области - 262,

в Атырауской области - 67,

в Восточно-Казахстанской области - 115,

в Жамбылской области - 56,

в Западно-Казахстанской области - 87,

в Карагандинской области - 261,

в Костанайской области - 103,

в Кызылординской области - 49,

в Мангистауской области - 13,

в Павлодарской области - 183,

в Северо-Казахстанской области - 67,

в Туркестанской области - 49.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 874 920 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



В то же время в Казахстане 2954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки:



в Нур-Султане - 150,

в Алматы - 501,

в Шымкенте - 42,

в Акмолинской области - 202,

в Актюбинской области - 238,

в Алматинской области - 507,

в Атырауской области - 23,

в ВКО - 213,

в Жамбылской области - 109,

в ЗКО - 123,

в Карагандинской области - 288,

в Костанайской области - 75,

в Кызылординской области – 45,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 295,

в СКО - 72,

в Туркестанской области - 44.



Всего с начала пандемии в стране выздоровело 808 300 человек от COVID-19.