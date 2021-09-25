Афганские беженцы в США напали на американскую военнослужащую - СМИ

Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщило командование объекта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками на протяжении 20-летней кампании или входящих в другие группы риска.
"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико", - сказано в релизе.
Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.
В США находится первая группа беженцев численностью 37 тысяч человек. Администрация запросила у конгресса денег на прием до 95 тысяч человек к сентябрю 2022 года, пишет агентство AP. Многие афганцы, которых предполагается поселить в США, остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом.
Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.