Афганские беженцы в США напали на американскую военнослужащую - СМИ

Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщило командование объекта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками на протяжении 20-летней кампании или входящих в другие группы риска.



"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико", - сказано в релизе.



Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.



В США находится первая группа беженцев численностью 37 тысяч человек. Администрация запросила у конгресса денег на прием до 95 тысяч человек к сентябрю 2022 года, пишет агентство AP. Многие афганцы, которых предполагается поселить в США, остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом.



Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.