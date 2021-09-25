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Афганские беженцы в США напали на американскую военнослужащую - СМИ

Просмотров:303 Опубликовано: Сегодня, 09:59
Афганские беженцы в США напали на американскую военнослужащую - СМИ
Иллюстративное фото. ©Reuters
Американская военнослужащая утверждает, что подверглась нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико, сообщило командование объекта, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

После ухода из Афганистана США согласились принять у себя десятки тысяч жителей страны, сотрудничавших с американскими войсками на протяжении 20-летней кампании или входящих в другие группы риска.

"Мы можем подтвердить, что женщина-военнослужащая... сообщила о том, что 19 сентября подверглась нападению со стороны небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико", - сказано в релизе.

Расследованием инцидента, подробности которого не разглашаются, занимается ФБР. Командование заверило, что пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе усилены меры безопасности.

В США находится первая группа беженцев численностью 37 тысяч человек. Администрация запросила у конгресса денег на прием до 95 тысяч человек к сентябрю 2022 года, пишет агентство AP. Многие афганцы, которых предполагается поселить в США, остаются в транзитных лагерях, развернутых на американских военных базах за рубежом.

Их доставка в Соединенные Штаты временно приостановлена из-за вспышки кори среди беженцев.


Источник: Tengrinews.kz
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