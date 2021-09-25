"Допрашивают как преступников и блокируют счета" - предприниматели жалуются на налоговиков

Столичные предприниматели жалуются на методы работы местного Департамента госдоходов. По словам бизнесменов, их допрашивают как преступников и необоснованно блокируют счета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на astanatv.kz.



Анар Бакашева руководит логистической фирмой. Много лет работала без нареканий, но в прошлом году попала в список компаний высокой степени риска. Все счета бизнесвумен заблокировали, из-за чего Анар потеряла важные контракты.



"Когда заходишь в налоговый комитет, они начинают с наездов. Как с преступниками разговаривают: "Почему у вас это так, это не так". И вот это два месяца продолжалось, каждый раз предоставляли новые документы. Заставляют брать удостоверение и на камеру говорить, что это я, моя компания, что и как. Это реально унизительно. Я считаю, что вообще все это время мои конституционные права нарушались", - рассказала предприниматель Анар Бакашева.



Виной всему система управления рисками. Это автоматизированный сервис, который выявляет недобросовестных предпринимателей. Например, если фирма оформлена на людей без определенного места жительства, умерших или тяжелобольных. Но на практике под прицелом искусственного интеллекта нередко оказываются добросовестные бизнесмены, говорят в столичной палате предпринимателей.



"Даже если предприниматель доказывает, что все его договоры действительные, а электронные счета-фактуры выставил за реальные операции, то снятие этих блоков может длиться больше месяца или больше полугода. Если т.о. дальше будет продолжаться, при принятии решения о дальнейшем существовании проекта, будет принято решение, что он не удался", - рассказал заместитель директора Палаты предпринимателей Нур-Султана Куанышбек Мукаш.



Пилотный проект отправил в блок больше 3,5 тысячи столичных компаний. Большинство из них действительно относятся к фирмам-однодневкам, отмечают в Департаменте госдоходов. При этом 600 из них заблокированы полностью. Налоговики называют их "обнальными конторами".



"Это те компании, которые неблагонадежные вообще. Если какие-то услуги оказываются предприятием, которое не могло оказать такие услуги, например, у них нет такого штата, транспорта или не может поставлять такие-то материалы, то они блокируются по рискам операций в автоматическом режиме", - объяснил заместитель руководителя ДГД Нур-Султана Таукен Ошакбаев.



Напомним, пилотный проект ввели в октябре 2019 года. Он должен был помочь бороться с теневой экономикой и предупреждать о рисках со стороны фирм-однодневок. Пока же польза от него едва перекрывает нанесенный ущерб сектору МСБ.



Ранее депутаты несколько раз раскритиковали проекты Министерства финансов об отмене моратория на проверку бизнеса. "Видимо, хотят, как говорится, "кошмарить" бизнес… У казахов про это говорят: "Шаш ал десе бас алады", - заявил Аманжан Жамалов. Между тем министр финансов Ерулан Жамаубаев завил, что отмены моратория проверки бизнеса не будет.