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Главный санврач Казахстана подписал новое постановление

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Главный санврач Казахстана подписал новое постановление
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Главный государственный санитарный врач Казахстана подписал новое постановление, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Документ устанавливает алгоритм включения новых участников в проект "Ashyq", а также регулирует правила ужесточения и ослабления карантина при переходе региона из одной зоны в другую.

"Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования, с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении "Ashyq", в том числе других платформ", - говорится в постановлении.

Также в постановлении говорится о том, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в зоне критического уровня риска (при показателе заполняемости инфекционных коек свыше 70 процентов и показателе заполняемости коек свыше 200 на 100 тысяч населения) регион переходит в "темно-красную" зону - вводятся ограничительные меры в соответствии с подпунктом 16) настоящего пункта. Ужесточение карантинных мер принимается при нахождении региона в "темно-красной" зоне не менее трех дней.

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной".

Смягчение карантинных мер проводится не ранее 7 дней после перехода в "красную" зону из "темно-красной" зоны.

В регионах "темно-красной" зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в "Ashyq", за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;
- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранение дистанционной формы работы для 80 процентов сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних трех месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);
- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее - МВК);
- допускается вне проекта "Ashyq": проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО "Казпочта" и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

При переходе региона в "красную" зону из "темно-красной", "желтую" зону из "красной" или в "зеленую" зону из "желтой" продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 27 сентября.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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elek (Посетители) Сегодня, 12:28
регион переходит в "темно-красную" зону

Ух ты, ещё гамму добавили. К концу года до бело-чёрного дойдём. Светофор - отдыхает.
 
 

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