Смерть главы "Азия Авто Казахстан" расследуют как доведение до самоубийства

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту гибели руководителя АО "Азия Авто Казахстан" Антона Ненахова. Расследование проводится по статье "Доведение до самоубийства", передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.



Ненахова нашли мертвым 23 сентября. В этот же день Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорск начато досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК (Доведение до самоубийства).



В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.



В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.