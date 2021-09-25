Смерть главы "Азия Авто Казахстан" расследуют как доведение до самоубийства

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано уголовное дело по факту гибели руководителя АО "Азия Авто Казахстан" Антона Ненахова. Расследование проводится по статье "Доведение до самоубийства", передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
Ненахова нашли мертвым 23 сентября. В этот же день Иртышским отделом полиции УП Усть-Каменогорск начато досудебное расследование по статье 105 часть 1 УК РК (Доведение до самоубийства).
В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.
В соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.