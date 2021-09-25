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Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей

Просмотров:469 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» телеканала «Россия 1». Выпуск доступен на YouTube.

По словам врача, развитие болезней, в том числе коронавирусной инфекции, может зависеть от группы крови человека.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена. Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», — заявил Мясников.

Также телеведущий высказал мнение, что у некоторых людей в организме находится большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирусную инфекцию. У такой категории более высокий риск заболеть, заявил врач.

Ранее Мясников назвал эффективный способ бросить курить. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что напоминает о курении. Он вспомнил, что, когда бросал курить, сразу раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты. Также он предупредил, что вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 18:18
Wins,
Что вы несёте, хоть малость контролируете свою писанину, богатый на серое вещество индивид?
 
-3
  • tolk
  • tim77712
  • diger
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Wins (Посетители) Сегодня, 16:50
Мясников назвал защищенную от коронавируса группу людей


Не нужно быть семи пядей во лбу что бы понять тот факт, что самая защищённая группа людей это те, кто привиты. Очевидный факт, недоступный почему то скудным на серое вещество индивидам.
 
 

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