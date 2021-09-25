На 18 фактов посягательства на честь и достоинство Елбасы и Токаева пожаловались в Google

Астана. 25 сентября. КазТАГ – На 18 фактов посягательства на честь первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и действующего президента Касым-Жомарта Токаева пожаловались власти страны в корпорацию Google, передает корреспондент агентства.



«В рамках контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг продукции средств массовой информации, в том числе, сети Интернет. В ходе мониторинга за второе полугодие 2020 года в социальной сети Google было выявлено 13 838 фактов нарушений, по которым направлено 105 предупредительных писем», - говорится в сообщении, распространенном министерством информации и общественного развития в субботу касательно публикации проекта Factcheck.kz «Насколько обоснованы аргументы Айдоса Сарыма в защиту поправок о регулировании социальных сетей в Казахстане?»



Согласно данным МИОР, жалобы были направлены по следующим основным видам нарушений законодательства Казахстана:



- пропаганда терроризма и экстремизма – 13 643 нарушений, по которым направлено 37 писем;



- использование СМИ в целях совершения уголовных и административных правонарушений – 94 нарушения, по которым направлено четыре письма;



- распространение информации, разжигающей межэтническую рознь – 40 нарушений, по которым направлено 17 писем;



- распространение заведомо ложной информации – 21 нарушение, по которому направлено 17 писем;



- распространение информации, посягающей на честь и достоинство Елбасы и президента РК – 18 нарушений, по которым направлено 18 писем;



- распространение информации, нарушающей законодательство РК о порядке организации или проведения собрания, митинга, шествия, пикетов – шесть нарушений, по которым направлено четыре письма;



- неправомерное распространение персональных данных граждан – три нарушения, по которым направлено три письма;



- пропаганда или агитация культа жестокости и насилия – два нарушения, по которым направлено одно письмо;



- размещение информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, распространение персональных или биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего – три нарушения, по которым направлено два письма.



Касательно публикации проекта Factcheck.kz в МИОР заявили, что «информация не является исчерпывающей»



«Действующим законодательством еще не предусмотрено понятие «кибербуллинг», соответственно отсутствуют законодательные ограничения по данным фактам правонарушений. В связи с чем, в представленных статистических данных министерства нет правонарушений по фактам «кибербуллинга». При этом, представленные статистические данные в отчете Google за второе полугодие 2020 года не понятны по какому принципу идет расчет и как производится методология просмотра системой материалов. Хотя из страницы «Отчета о доступности сервисов и данных» видно, что с 2011 года общее число элементов контента, упоминаемых в запросах на удаление, составляет 192 503. Соответственно представленная статистика за второе полугодие 2020 года в размере 49 уже является не корректной», - утверждают в МИОР.



Накануне фактчекеры, изучая аргументы в защиту поправок, инициированных депутатами мажилиса Айдосом Сарымом и Динарой Закиевой в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка», не соответствуют содержанию предложенных изменений.



«Мы посчитали их (аргументы – КазТАГ) манипулятивными. Впрочем, депутат (Сарым – КазТАГ) все же сделал оговорку о том, что условия в поправках представляют собой переговорную позицию, и что в дальнейшем они (условия) могут измениться. Надеемся, что это не просто слова. На сегодняшний день имеющиеся данные заставляют нас сомневаться в том, что иностранные IT-компании, такие как Facebook, Twitter, Youtube и прочие будут готовы сотрудничать с правительством Казахстана и открывать свои представительства, назначая руководителями граждан Казахстана. И дело здесь не только в размере рынка. Не первый год сталкиваясь с давлением со стороны авторитарных государств, эти корпорации прекрасно понимают, к чему может привести нахождение под казахстанской юрисдикцией. В том числе с точки зрения создания прецедента», - говорится в материале Factcheck.kz.



При этом, добавили фактчекеры, «даже если, исходя из слов Сарыма, техногигантам не придется открывать никаких представительств на территории страны, есть определенные опасения касательно роста влияния уполномоченного органа, который сможет оказывать давление на будущих казахстанских представителей, нанятых этими компаниями».



«Между тем отчет Google о количестве и характере запросов государственных органов на удаление контента показывает, что казахстанские власти чаще всего обеспокоены вопросами национальной безопасности (мы не знаем, какой именно контент имеется в виду), критики представителей власти и клеветы. И хотя такие факторы как национальная безопасность и клевета встречаются часто и в отчетах других стран, пункт «критика представителей власти» встречается гораздо реже (присутствуя, например, у таких стран как Бразилия и Филиппины) и вызывает у нас обоснованное беспокойство», - сказано в публикации.



По сути, резюмируют авторы, «казахстанские пользователи при принятии данных поправок оказываются в ситуации lose-lose».



«В случае, если Facebook и другие соцсети согласятся открыть филиалы или представительства на описанных условиях, возникают а) рычаг для подавления любого инакомыслия в соцсетях на вполне «законных» основаниях; б) риск ситуации, подобной германской, когда платформа не особо стремиться проверять законность контента, опасаясь штрафов — в отсутствие санкций за ложную жалобу это почва для манипуляций и создания устойчивых дискредитационных кампаний; в) как следствие — рост цензуры. Если же платформы не согласятся на условия, изложенные в поправках, это дает так называемому УО дополнительный законный инструмент для ограничения доступа к получению и распространению информации на уровне «рубильника», - пояснили фактчекеры.



Напомним, 15 сентября мажилисмены одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам защиты прав ребенка». Законопроект предусматривает поправки, которые обяжут владельцев социальных сетей и мессенджеров регистрироваться в Казахстане. Международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» жестко раскритиковал инициативу, отметив, что «в мире лишь 12 стран блокируют социальные сети, и они аутсайдеры по свободе слова».