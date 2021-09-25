Тренер женской сборной по боксу ответил на скандальное обвинение Сатыбалдиновой

В женской сборной Казахстана прокомментировали скандальное заявление боксерши Аиды Сатыбалдиновой, которая обвинила тренеров в навязывании своим подопечным нетрадиционной сексуальной ориентации, передает Vesti.kz со ссылкой на Astanatv.kz. Там предположили, что причиной такого выпада стали личные обиды из-за не сложившейся карьеры.



"Таких отношений нет у нас, нормальные девчонки у нас. Все замуж выходят, многие имеют детей. Как может тренер заставить ее заниматься... Это же маразм какой-то. Я ее понять не могу, для чего она это делает. И она живет в другой стране. Я не помню, чтобы она была в сборной, чтобы она это видела, что есть такие отношения", - прокомментировал главный тренер женской сборной Шамиль Сафиуллин.



Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова с ответом тренера не согласилась.



"Шамиль-ага, вы зачем сейчас народ вводите в заблуждение? Зачем обманываете средства массовой информации? Вы - один из первых, кто поддерживает это.



Когда я узнала, что вас поставили главным тренером национальной сборной, я про себя подумала: "Ну все, приехали". Если вы считаете, что вы говорите правду, давайте тогда на самом деле говорить правду. Давайте тогда вытаскивать абсолютно все, что происходит внутри бокса", - обратилась боксерша к Сафиуллину в Stories в Instagram.



Сатыбалдинова выступает в профи. Она не выходила на ринг более двух лет.



Напомним, боксерша обратилась к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться с тем, что боксершам навязывают лесбийские отношения.