Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.



в городе Нур-Султан – 184,

в городе Алматы – 491,

в городе Шымкент – 126,

в Акмолинской области – 99,

в Актюбинской области – 93,

в Алматинской области – 221,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 126,

в Жамбылской области – 55,

в ЗКО – 62,

в Карагандинской области – 201,

в Костанайской области – 103,

в Кызылординской области – 51,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 175,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 47.



Всего в стране подтверждено 877 112 случаев.