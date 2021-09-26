Число заболевших коронавирусом в Казахстане заметно снизилось

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 сентября. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2192 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован спад зараженных на 132 человека. К примеру, в Карагандинской области выявлено на 60 случаев меньше, чем 24 сентября, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан – 184, в городе Алматы – 491, в городе Шымкент – 126, в Акмолинской области – 99, в Актюбинской области – 93, в Алматинской области – 221, в Атырауской области – 55, в ВКО – 126, в Жамбылской области – 55, в ЗКО – 62, в Карагандинской области – 201, в Костанайской области – 103, в Кызылординской области – 51, в Мангистауской области – 17, в Павлодарской области – 175, в СКО – 86, в Туркестанской области – 47.
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