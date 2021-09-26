"Это ад. Я жалею о решении выступать за Казахстан" - мама Элизабет Турсынбаевой

Падишахан Султаналиева, мама фигуристки Элизабет Турсынбаевой, дала интервью "Матч ТВ", в котором рассказала, почему она жалеет о решении, чтобы ее дочь выступала за Казахстан, почему им не удалось достичь успеха в Канаде, а также поделилась впечатлениями о тренере Брайане Орсере, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Недавно 21-летняя Турсынбаева объявила о завершении карьеры. По ее словам, она не смогла до конца побороть травму спины, которая мучает ее долгое время.



- Вы с Элизабет приняли решение выступать за Казахстан по так называемому зову предков?



- Можно и так сказать. Еще нам с мужем казалось, что ребенку это ускорит путь к главным стартам. Но как же я жалею о том решении! Мы не предвидели трудности выступления за страну, где нет фигурного катания. Когда страну, которую ты представляешь, не ценят на мировой арене как фигурнокатательную... это ад. Ни своих судей, ни технических контролеров, вообще никакой закулисной поддержки. У держав, которые столетиями борются за лидерство, все заложено для победы. Они горой стоят за своих спортсменов и работают с судьями. Большой спорт равно большая политика. Я поняла это лишь в процессе, когда было поздно. Если мои внуки захотят стать фигуристами, я им однозначно скажу выступать только за Россию. Учитывая свои ошибки, и если в Казахстане ситуация не изменится. Но хочу подчеркнуть, что это исключительно мое мнение.



- А огромная очередь претендентов на три квоты (даже в пределах одной группы) вас не пугает?



- Это как раз то, что нужно. Нет конкуренции - нет фигурного катания как вида спорта. Успех Элизы на чемпионате мира состоялся благодаря атмосфере в группе Этери Георгиевны. Раньше ведь дочка занимала 9-11-е места с чистыми прокатами. Уверена, что нам надо было оставаться в сборной России. Конечно, там свои трудности, но мы бы добились успеха быстрее.



Я даже просила прощения у Элизы за ту мою ошибку. Она ведь была подростком и молча согласилась. То, что дочь не завоевала олимпийскую медаль, - моя вина. Сегодня, когда я признаю свою ошибку, живется намного легче. В любом случае мы благодарны Национальному олимпийскому комитету Казахстана за то, что он много лет финансировал выступления дочери, а Фонду Нурсултана Назарбаева - за съемки фильмов про нее.



- Как сейчас дела с фигурным катанием в Казахстане?



- Катков и тренеров много, но не сравнить с Москвой. В Астане три катка, а серьезных занятий мало. Все стараются, но уровень очень низкий. Понимаете, менталитет другой: не хватает дисциплины и родителей, которые бы вкладывали душу в спортивный рост своих детей. Они считают, что привели в клуб, тренер сейчас сотворит волшебство, и ребенок сразу чемпионом станет. А так не бывает - надо помогать детям, наставлять, водить на дополнительные занятия к хореографам и постановщикам, организовывать бытовые условия.



В Центральной Азии элитные виды спорта - борьба и карате. К ним серьезный подход, а зимние виды не так воспринимают. Если детей поругаешь, они идут жаловаться руководству. Это со стороны кажется, что азиатские дети все такие покорные. А в России я всегда, когда тренер моего ребенка ругал, говорила, что надо его слушать и выполнять требования. Что все по делу и для твоего блага, капризам места нет.



- Вы прожили в Канаде четыре года. Какие первые воспоминания о том периоде приходят в голову?



- У нас в Торонто был почти курорт: элитный клуб, талантливые и опытные тренеры, райские условия. Ты выбираешь, в какое время прийти на лед, занимаешься сам или с кем хочешь. Брайан Орсер - самый добрый человек в мире, ни разу ни на кого голос не повысил. Но знаете, чего Элизе не хватало для высоких мест на крупных турнирах? В том раю за ее результат никто не отвечал. Достичь успеха можно, только если фигурист, тренеры и вся команда страны болеют за дело. А у нас не было рядом представителей федерации Казахстана, как в "Хрустальном". Лиза все прыгала как положено, но здесь накладывалась проблема отсутствия защиты. Судьи не воспринимали мою дочь, потому что за ней никто не стоял. В итоге мы почти "заснули" в Канаде. Да, были маленькие победы, медали, но ничего глобального. Не хватало жесткой дисциплины и пахоты, к которой привык наш характер. В Торонто я научилась отдыхать - потягиваешь себе кофе неспеша и смотришь через стеклянную стенку на лед, где катается твой ребенок. Это приятно, но медали не приносит.



- Вы поддерживаете отношения с Брайаном Орсером?



- Конечно, мы всегда обнимаемся при встрече, поздравляем друг друга с праздниками и победами. Расстались мы с Брайаном дружно - с огромной благодарностью за все. Думаю, возвращение в "Хрустальный" - естественный процесс, который рано или поздно все равно случился бы. Мы ведь часто приезжали в Москву, чтобы продлевать канадскую визу. Пока решали бюрократические моменты, дочке надо было поддерживать форму. Мы ходили по разным каткам. Очень помогла Нина Михайловна Мозер: она всегда пускала бесплатно на свой лед. Говорила: "Если в одиночном не получится, приходи ко мне в парное!" Элиза каталась в компании с Тарасовой и Морозовым, Забияко и Энбертом, Волосожар и Траньковым. Татьяна Анатольевна Тарасова тоже считала, что дочь могла бы добиться больше успеха в парном катании. Ходили мы и на другие катки, в итоге почувствовали: хватит скитаться. Интуиция подсказала, что пора вернуться под крыло Этери Георгиевны.



- Как сейчас живет ваша дочь? Что планирует на будущее?



- Элиза учится в МГИМО на отделении международной журналистики. Она отучилась год и взяла академический отпуск ради Олимпиады. А теперь, раз со спортом все, пора возвращаться к занятиям. Дочь продолжит учиться очно, ей в университете все нравится. Еще поступила в спортивную академию. Сейчас много работает - тренирует детишек в Казахстане и скоро будет открывать там ледовую академию своего имени, поднимать уровень фигурного катания в республике. Уделяет время и своим хобби - играет на скрипке и фортепиано, поет, пишет стихи. На каникулах планирует немного кататься в шоу, если пригласят и она будет в форме.



Я Элизе советую и о досуге подумать. Говорю: "Превращайся в девушку, ходи в кино, чаще встречайся с друзьями и просто отдыхай!" Она заслужила после стольких лет пахоты. Не берусь прогнозировать далеко на будущее. Главное, что у моего ребенка гармония в душе. Она реализовалась в спорте, установила рекорды и вошла в историю фигурного катания.



Напомним, вице-чемпионка мира 2019 года Элизабет Турсынбаева объявила о завершении спортивной карьеры 20 сентября. "Моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны", - написала она в Instagram. Девушка отметила, что намерена развивать фигурное катание в Казахстане.