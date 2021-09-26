Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Исполняющий обязанности замглавы сформированного движением "Талибан" (запрещено в Казахстане) правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что Таджикистан вмешивается во внутренние дела страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - сказал он в интервью телеканалу Al-Jazeera.



В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.



В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.