Полуголая девушка выпала из окна на крышу машины во время секса

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Девушка выпала из окна во время секса. В порыве страсти жительница Тайваня соскользнула с подоконника и упала на крышу автомобиля. На помощь ей тут же выбежал обеспокоенный кавалер в одних трусах. Девушку госпитализировали с травмой спины.— Лента.ру (@lentaruofficial) September 26, 2021
В таких случаях окна лучше закрывать pic.twitter.com/7HQDfgRgQV
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