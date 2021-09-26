Полиция решила заглушить акцию коммунистов в Москве песней "Дядя Вова, мы с тобой"

25 сентября на Пушкинской площади в Москве проходит "встреча с депутатами" от КПРФ по итогам выборов в Госдуму. Коммунисты не признают итогов выборов в некоторых регионах России, а также результаты электронного голосования в Москве. Акция не согласована с мэрией в связи с коронавирусными ограничениями.
Через несколько минут после начала акции из полицейской машины начала громко звучать песня "Дядя Вова, мы с тобой", заглушая выступающих. Вот фрагмент ее текста:
А что достанется тому, поколению моему
Дать слабинку, потеряем всю страну
А наши верные друзья – это флот и армия
Память дружбы деда – красная звезда
А нам от северных морей, вдаль до южных рубежей
От Курильских островов, до Балтийских берегов
А на земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой.
Также прозвучали композиции новоиспеченного депутата Госдумы от "Единой России" Дениса Майданова и Олега Газманова.
Силовики не задерживают участников, лишь иногда говорят в мегафоны, чтобы те не нарушали социальную дистанцию.
Через час после начала акции часть коммунистов во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным покинула площадь в сопровождении полиции.
Всего на Пушкинской площади собралось более 500 москвичей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тем временем встречается с Владимиром Путиным наряду с другими лидерами парламентских партий.
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