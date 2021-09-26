Полиция решила заглушить акцию коммунистов в Москве песней "Дядя Вова, мы с тобой"

Невероятно просто! Полиция в колонки автомашины на Пушкинской оглушительно включила песню «дядя Вова, мы с тобой» — «если главный командир позовёт в последний бой».

Сбор КПРФ заглушён pic.twitter.com/jJ0ouyuYrr — Feldman (@EvgenyFeldman) September 25, 2021





25 сентября на Пушкинской площади в Москве проходит "встреча с депутатами" от КПРФ по итогам выборов в Госдуму. Коммунисты не признают итогов выборов в некоторых регионах России, а также результаты электронного голосования в Москве. Акция не согласована с мэрией в связи с коронавирусными ограничениями.Через несколько минут после начала акции из полицейской машины начала громко звучать песня "Дядя Вова, мы с тобой", заглушая выступающих. Вот фрагмент ее текста:А что достанется тому, поколению моемуДать слабинку, потеряем всю странуА наши верные друзья – это флот и армияПамять дружбы деда –​ красная звездаА нам от северных морей, вдаль до южных рубежейОт Курильских островов, до Балтийских береговА на земле сей был бы мир, но если главный командирПозовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой.Также прозвучали композиции новоиспеченного депутата Госдумы от "Единой России" Дениса Майданова и Олега Газманова.Силовики не задерживают участников, лишь иногда говорят в мегафоны, чтобы те не нарушали социальную дистанцию.Через час после начала акции часть коммунистов во главе с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным покинула площадь в сопровождении полиции.Всего на Пушкинской площади собралось более 500 москвичей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов тем временем встречается с Владимиром Путиным наряду с другими лидерами парламентских партий.