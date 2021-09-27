Какие кредиты тяжелее всего возвращать, рассказал эксперт

Какие кредиты сложнее всего возвращать с финансовой и психологической точки зрения и как максимально подготовиться к выплате таких долговых обязательств? Об этом рассказала российский независимый финансовый консультант Ольга Трофименко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Деньги, потраченные на отдых, развлечения и праздники, возвращать труднее всего, считает эксперт. Когда радостное событие осталось далеко позади, а выплата процентов по кредиту растягивается на месяцы или даже годы, человек испытывает не только финансовую, но и психологическую нагрузку, полагает эксперт.



"Самые неприятные кредиты - это кредиты, потраченные на развлечения: отпуск, свадьба, путешествие. Деньги ты берешь один раз, а расплачиваешься, условно, три года. Это очень неприятно, особенно если обслуживание кредита существенно меняет соотношение доходов и расходов. Если ежемесячный платеж по ипотеке перекликается с арендой, то спустя 2-3 месяца после свадьбы или отпуска у вас остается только необходимость регулярного возврата денежных средств, и становится морально сложно закрывать такой кредит", - сказала Ольга Трофименко.



Долговые обязательства, возникающие при использовании кредитной карты, тоже обременительны для клиента банка. Прибегая к этому источнику средств во время покупок, человек может незаметно для себя оказаться в "кредитной яме", предупредила финансовый консультант.



"Банки очень часто увеличивают лимиты, и человек, расплачиваясь кредитной картой, не ощущает, сколько денег потратил. Обычно кредитными картами расплачиваются не за самые нужные вещи, это скорее импульсивные, спонтанные покупки. Человек вносит платеж, уменьшает размер кредита, но при этом снова тратит деньги и снова уходит в кредит, проваливается в кредитную яму, не замечая этого", - объяснила Ольга Трофименко.



Платежи по кредитам не должны составлять более 30 процентов дохода, продолжила она. Нужно учитывать, что в дальнейшем могут возникнуть различные непредвиденные обстоятельства, и не брать на себя завышенные обязательства, уверена финансовый консультант.



"Прежде чем брать любой кредит, оцените свои возможности, кредитную историю. Лучше, если у вас будет финансовая подушка, чтобы в случае непредвиденной ситуации у вас был запас средств, даже если сейчас вам комфортно выплачивать деньги по кредиту. Рекомендую не брать максимальный ежемесячный платеж, который вы можете потянуть в данный момент. Лучше взять более комфортный платеж и по возможности досрочно его гасить", - посоветовала Ольга Трофименко.



Рискованной является ситуация, когда ежемесячные платежи по кредитам превышают 50 процентов дохода, добавила она. В этом случае может образоваться долговой пузырь, когда человек берет новые займы для погашения предыдущих, отметила эксперт.