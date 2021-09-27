В Казахстане за минувшие сутки выявлено менее двух тысяч заболевших COVID-19

За прошедшие сутки (по данным за 26 сентября) в Казахстане зарегистрировано 1 878 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 878 990 случаев, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 186,

в городе Алматы – 485,

в городе Шымкенте – 41,

в Акмолинской области – 96,

в Актюбинской области – 62,

в Алматинской области – 162,

в Атырауской области – 53,

в ВКО – 95,

в Жамбылской области – 53,

в ЗКО – 36,

в Карагандинской области – 184,

в Костанайской области – 104,

в Кызылординской области – 26,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 164,

в СКО – 71,

в Туркестанской области – 50.