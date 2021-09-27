Озвучено имя "теневого президента" Украины



В Украине появился "теневой президент", который вместе с действующим главой государства Владимиром Зеленским "демонстративно укрепляет власть". Об этом в интервью журналу "Краина" заявил киевский политолог Михаил Басараб, сообщает Tengrinews.kz.



По мнению политолога, действия Зеленского "можно рассматривать как закладывание авторитарного режима".



"Зеленский стал действовать жестче. В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт демонстративно укрепляет власть. Кое-кто видит в этом зачатки авторитарного режима. В прошлом году Зеленскому приходилось уговаривать своих депутатов голосовать за определенные решения. Посмотрим, как будет реагировать правящая фракция сейчас", - сказал Басараб.



Чтобы захватить всю власть, президент и его помощник отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а теперь намерены устранить с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, утверждает политолог.



Арсен Аваков был главой МВД Украины с 2014-го по середину июля 2021 года. В отставку он ушел, как пояснил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, по просьбе Зеленского.



По мнению ряда экспертов, в Украине началась борьба за власть. Одним из проявлений этой борьбы является недавнее покушение на помощника президента Сергея Шефира под Киевом.



Предположительными заказчиками устранения Шефира некоторые называют спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, другие - экс-главу МВД Арсена Авакова. "В любом случае это покушение может быть черной меткой для самого Зеленского", - говорит директор российского Института новейших государств Алексей Мартынов.