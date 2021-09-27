«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Сентября
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 497.37 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Социал-демократы выиграли выборы в бундестаг Германии

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Социал-демократы выиграли выборы в бундестаг Германии
©REUTERS
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7 процента голосов и одержала победу на выборах в бундестаг, которые прошли в стране 26 сентября, передает Tengrinews.kz.

Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. На третьем месте Партия "Союз-90/"зеленые", которая набрала 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5 процента, а за "Альтернативу для Германии" проголосовали 10,3 процента избирателей.

По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.

Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 процентов, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика