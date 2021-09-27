Социал-демократы выиграли выборы в бундестаг Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 25,7 процента голосов и одержала победу на выборах в бундестаг, которые прошли в стране 26 сентября, передает Tengrinews.kz.
Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.
Левоцентристские социал-демократы (СДПГ) набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. На третьем месте Партия "Союз-90/"зеленые", которая набрала 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5 процента, а за "Альтернативу для Германии" проголосовали 10,3 процента избирателей.
По окончании голосования оба главных претендента на пост канцлера ФРГ - Олаф Шольц и Армин Лашет - заявили о готовности сформировать новое правительство Германии. Лашет заявил, что сделает "все возможное для формирования федерального правительства во главе" с ХДС/ХСС.
Итоговая явка на выборах в Германии составила 76 процентов, свидетельствуют прогнозы опроса Infratest dimap.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.