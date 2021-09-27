Появилось полное видео аналога КВН от ТНТ с участием казахстанцев

Полное видео премьерного выпуска нового проекта телеканала ТНТ "Игра" с участием казахстанцев, который станет аналогом популярного шоу КВН, появилось на официальной странице телеканала в YouTube, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ведущий шоу - стендап-комик из Усть-Каменогорска Евгений Чебатков. Одним из судей стал популярный юморист Нурлан Сабуров.
"В нашей игре 12 команд. Большинство из них - это всем известные комики, мы разделили их на "старичков" и "молодых". У нас все честно: на протяжении всех сезонов все "молодые" сыграют со всеми "молодящимися". Счет каждой игры мы будем суммировать в турнирной таблице. В финал пройдут те команды, которые за сезон смогут набрать наибольшее количество баллов. Две команды "старичков" и две команды от "молодых". И приятным бонусом к этой победе станет чисто символическая сумма от ТНТ - 30 миллионов рублей (177 миллионов тенге. - Прим.)", - озвучил правила "Игры" Евгений Чебатков.
В шоу приняла участие и команда из Нур-Султана "Астана". Пропустить остальных и посмотреть только их выступление можно, нажав сюда.
"Скоро, я думаю, реально казахи захватят не только ТНТ, а вообще весь шоу-бизнес. Рад вас видеть! Все очень круто! Претендент на балл стопроцентный", - прокомментировал выступление комиков Нурлан Сабуров.
"Я очень скучала по вашему казахскому юмору. Я официально не могу больше смеяться. Спасибо! Конечно, претендент. Там есть балл, и он ваш почти", - сказала член жюри, российская актриса сатирического жанра Юлия Ахмедова.
"Блестящие эпизоды, так держать! Я большой фанат казахского юмора в лучшем его проявлении. А вы тому доказательство. Вы лучшее проявление казахского юмора", - отметил комик Гарик Мартиросян.
"Я очень долго думал, я думаю, это тоже претендент на балл. Все сложнее выбирать, кому отдать балл", - коротко резюмировал член жюри Гарик Харламов.
Чем закончился первый выпуск "Игры", смотрите в видео.
О создании нового проекта, "который должен стать альтернативой КВН", телеканал ТНТ объявил еще в августе. Тогда стало известно, что в проекте примут участие 85 комиков из 12 команд. За приз в размере 30 миллионов рублей будут бороться бывшие игроки КВН - Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Рустам Рептилоид, Тамби Масаев, Дмитрий Кожома, Айдар Гараев, Варвара Щербакова, Елена Гущина и многие другие юмористы.
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