Когда вакцинированные могут потерять "зеленый" статус

В постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова описаны условия, когда вакцинированный гражданин может потерять "зеленый" статус в приложении Ashyq, передает Tengrinews.kz.



Постановление от 24 сентября вступило в силу сегодня, 27 сентября.



В нем сообщается, что гражданам присваивается "зеленый" статус сразу после получения первого компонента вакцины от коронавируса. Этот статус сохраняется у них в течение 21 дня. Если по истечении этого времени человек не получит второй компонент, его статус автоматически станет "синим".



Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохранится в течение одного года.



Напомним, зеленый статус в Ashyq также получают переболевшие коронавирусом в течение трех месяцев, граждане с медицинским отводом, в том числе беременные, а также сдавшие ПЦР-анализ в течение недели.