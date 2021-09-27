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Когда вакцинированные могут потерять "зеленый" статус

Просмотров:646 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Когда вакцинированные могут потерять "зеленый" статус
Иллюстративное фото
В постановлении главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова описаны условия, когда вакцинированный гражданин может потерять "зеленый" статус в приложении Ashyq, передает Tengrinews.kz.

Постановление от 24 сентября вступило в силу сегодня, 27 сентября.

В нем сообщается, что гражданам присваивается "зеленый" статус сразу после получения первого компонента вакцины от коронавируса. Этот статус сохраняется у них в течение 21 дня. Если по истечении этого времени человек не получит второй компонент, его статус автоматически станет "синим".

Для лиц, имеющих законченный курс вакцинации против COVID-19, статус "зеленый" сохранится в течение одного года.

Напомним, зеленый статус в Ashyq также получают переболевшие коронавирусом в течение трех месяцев, граждане с медицинским отводом, в том числе беременные, а также сдавшие ПЦР-анализ в течение недели.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 11:45
Pinochet,
Это большой бизнес, на этом отмываются огромные деньги
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:29
статус "зеленый" сохранится в течение одного года.

а потом мы вам еще какую нибудь жыжу взбрызнем
 
 

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