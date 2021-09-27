Танцующий "Ламбаду" медведь стал героем курьезного видео

В Сети появилось забавное видео с медведем, который чешет свою спину о ель. На кадры наложена музыка "Ламбады", из-за чего создается впечатление, что животное танцует.
Курьезный ролик, снятый в Нижне-Свирском районе Российской Федерации, опубликовал Telegram-канал DailyStorm.
Под музыку "Ламбады" медведь действительно выглядит словно цирковой, но на самом деле такой элемент поведения встречается у его сородичей постоянно. С помощью коры хвойных деревьев медведи таким способом частично подавляют зуд от многочисленных укусов паразитов, а также оставляют свой запах. Он нацелен на то, чтобы давать некоторую информацию, как сородичам, так и другим жителям леса.
Все остальные животные, учуяв оставленные медведем химические маркеры, будут понимать, что это его территория. Что касается других медведей, то тут может быть и другой вариант, в зависимости от набора феромонов. К примеру, самки могут сигнализировать таким образом самцам о том, что они готовы к спариванию.
Но при этом забавности этому видео прибавляет и то, что этот медведь мог "отметиться" сразу на нескольких участках со скрытыми камерами видеонаблюдения. Мнения о том, был ли это один медведь, или они все же разные, разделились.
"Он отметился у чесальных деревьев сразу на нескольких участках. Мнения сотрудников разделились: некоторые считают, что на видео два разных, просто очень похожих медведя, а некоторые полагают, что это один и тот же зверь", — рассказали в заповеднике.
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