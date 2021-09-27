«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Сентября
+17...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.91 KZT
  • €1 = 497.37 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чингисхан — казах или монгол? Споры не смолкают

Просмотров:868 Опубликовано: Сегодня, 10:37
Чингисхан — казах или монгол? Споры не смолкают
Иллюстративное фото
ЭК представляет подборку аргументов обеих сторон.

В империи Чингисхана превалировал тюркский язык?

Главный аргумент сторонников родства Чингисхана к казахам — это тюркские слова, использующиеся в его империи. Это, например, "хан" и "курултай".

Но, как оказалось, в монгольском языке до 40% тюркских слов. А вот, например, слово "пайцза" — (верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся китайскими, чжурчжэньскими, монгольскими правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями) и вовсе китайское. Что касается названия главного закона "Яса", то оно ставит в тупик — близко и к монгольскому языку, и к тюркскому.

И все-таки Чингисхан говорил на монгольском. Главное доказательство — та самая охранная пайцза, пожалуй, главный документ письменности в империи. Надписи были на монгольском (хотя применялся и уйгурский алфавит). Более того, даже во времена хана Узбека церемониальные надписи в Золотой Орде делали на монгольском.

Династия Чингисхана осталась только у казахов?

Казахский род торе правил в степи вплоть до революции. Представитель интеллигенции Алихан БУКЕЙХАНОВ мог проследить родословную до Чингисхана. Как и Шокан ВАЛИХАНОВ.

Но есть один нюанс. Считается, что Джучи, от которого происходят казахские ханы, мог не быть биологическим сыном Чингисхана. Ведь его жена Борте попала в плен к меркитам и забеременела уже там. И это подтверждается современными генетиками.

- Казахские торе не являются потомками Чингисхана. Это показал генетический анализ, Торе носители гаплогруппы C3(xC3c) — 35%, а Чингисхан носитель гаплогруппы R1b-M343, — написал в своей статье ученый Антон ТЮРИН.

И наоборот, у монголов есть род борджигинов, которые являются прямыми носителями y-хромосомы Чингисхана. Некоторые ученые считают, что каждый четвертый монгол — его прямой потомок.

Чингисхан исповедовал тенгрианство — языческую религию тюрков

При этом это вовсе не то жеманное асфальтовое неотенгрианство, которым бахвалятся алматинские художники. У императора было два знамени: черное — Кара Сульде и белое — Цахан Сульде. Черное знамя поднимали, когда начиналась война, — считалось, что в нем живет дух. Каждый раз перед походом нужно было окропить знамя человеческой кровью — в жертву приносились люди.

В пантеоне, которому поклонялся завоеватель, насчитывалось девять богов. При этом был также верховный бог Неба.

Были и другие языческие нравы: например, знатных запрещалось убивать, проливая кровь. Поэтому им ломали хребет, прижимая пятки к затылку. Назвать это верование исключительно тюркским нельзя. Такой же брутальный шаманизм был и у монголов, и у гуннов, и у саков.

Дешт-и-Кипчак покорился Чингисхану без боя?

Сейчас историки считают, что тот поход Субедея и Угедея служил целью покорить всех кипчаков от Алтая до Дуная. На тот момент кипчаки состояли из 15 орд.

Часть кипчаков служила Хорезмшаху. И оборону Отрара осуществляли кипчакские войны. Поэтому осада города длилась шесть месяцев. Еще семь дней и ночей сопротивлялся Сыгынак.

В битве на Калке в 1223 году кипчаки и русские объединились против общего врага — монгольских туменов. Однако несогласованность во время сражения помешала им победить. После поражения хан кипчаков Котен (Котян) бежал в Венгрию.

Однако на западе монголам еще долго сопротивлялся кипчакский Башман-хан и погиб лишь в 1237 году.

После падения Хорезма и бегства кипчакских ханов Чингисхан отправил Джучи с двумя тысячами всадников, чтобы тот начал править Дешт-и-Кипчаком.

Арабский летописец Шихабуддин аль-УМАРИ в XIV веке написал, что от того, что монголы поселились на земле кипчаков, вступили в брак с ними и остались жить на земле их, все они стали "точно кипчаки".

Монголы и моголы — это разные народы?

Сторонники теории, что Чингизхан был казахом, говорят, что монголы или моголы — это собирательное название восточных тюрков. А еще утверждают, что на средневековых картах Каракорум находится ближе к Казахстану, где-то даже в Семиречье.

Впрочем, Каракорум находился все-таки в Монголии. И тому доказательство — свидетельство посла-францисканца Гильома де Рубрука. В марте 1253 года он выехал из Константинополя и достиг ставки Мунке только в конце года. Причем летом он проезжал мимо Алаколя.

Если посмотреть на племена монголов, то можно увидеть найманов, жалаиров, кереитов, коныратов. Такие же племена есть и у казахов. И можно спорить до хрипоты о том, какое из племен говорило на каком языке. Все зависело от того, куда попадал человек и где пускал корни.

Это понимал и Чингисхан, который предусмотрительно забрал сына Джучи — Бату к себе и воспитывал у себя при дворе в Каракоруме.

А еще верно, что между Чингисханом и его сыном Джучи была огромная ментальная и духовная пропасть. Последний не хотел вести войска кипчаков в поход к последнему морю и проливать кровь. Жизнь он хотел провести на охоте, слушая мудрых суфиев и предаваясь радостям с кипчакскими женами. И после того, как он был убит за ослушание по приказу венценосного отца, никто не устраивал массовую казнь наложниц и рабов. Он был похоронен как казах, в мазаре. Совершенно точно, что Чингисхан был монголом, но Джучи — уже казахом.




Источник: exk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика