Чингисхан — казах или монгол? Споры не смолкают

ЭК представляет подборку аргументов обеих сторон.



В империи Чингисхана превалировал тюркский язык?



Главный аргумент сторонников родства Чингисхана к казахам — это тюркские слова, использующиеся в его империи. Это, например, "хан" и "курултай".



Но, как оказалось, в монгольском языке до 40% тюркских слов. А вот, например, слово "пайцза" — (верительная бирка, металлическая или деревянная пластина с надписью, выдававшаяся китайскими, чжурчжэньскими, монгольскими правителями разным лицам как символ делегирования власти, наделения особыми полномочиями) и вовсе китайское. Что касается названия главного закона "Яса", то оно ставит в тупик — близко и к монгольскому языку, и к тюркскому.



И все-таки Чингисхан говорил на монгольском. Главное доказательство — та самая охранная пайцза, пожалуй, главный документ письменности в империи. Надписи были на монгольском (хотя применялся и уйгурский алфавит). Более того, даже во времена хана Узбека церемониальные надписи в Золотой Орде делали на монгольском.



Династия Чингисхана осталась только у казахов?



Казахский род торе правил в степи вплоть до революции. Представитель интеллигенции Алихан БУКЕЙХАНОВ мог проследить родословную до Чингисхана. Как и Шокан ВАЛИХАНОВ.



Но есть один нюанс. Считается, что Джучи, от которого происходят казахские ханы, мог не быть биологическим сыном Чингисхана. Ведь его жена Борте попала в плен к меркитам и забеременела уже там. И это подтверждается современными генетиками.



- Казахские торе не являются потомками Чингисхана. Это показал генетический анализ, Торе носители гаплогруппы C3(xC3c) — 35%, а Чингисхан носитель гаплогруппы R1b-M343, — написал в своей статье ученый Антон ТЮРИН.



И наоборот, у монголов есть род борджигинов, которые являются прямыми носителями y-хромосомы Чингисхана. Некоторые ученые считают, что каждый четвертый монгол — его прямой потомок.



Чингисхан исповедовал тенгрианство — языческую религию тюрков



При этом это вовсе не то жеманное асфальтовое неотенгрианство, которым бахвалятся алматинские художники. У императора было два знамени: черное — Кара Сульде и белое — Цахан Сульде. Черное знамя поднимали, когда начиналась война, — считалось, что в нем живет дух. Каждый раз перед походом нужно было окропить знамя человеческой кровью — в жертву приносились люди.



В пантеоне, которому поклонялся завоеватель, насчитывалось девять богов. При этом был также верховный бог Неба.



Были и другие языческие нравы: например, знатных запрещалось убивать, проливая кровь. Поэтому им ломали хребет, прижимая пятки к затылку. Назвать это верование исключительно тюркским нельзя. Такой же брутальный шаманизм был и у монголов, и у гуннов, и у саков.



Дешт-и-Кипчак покорился Чингисхану без боя?



Сейчас историки считают, что тот поход Субедея и Угедея служил целью покорить всех кипчаков от Алтая до Дуная. На тот момент кипчаки состояли из 15 орд.



Часть кипчаков служила Хорезмшаху. И оборону Отрара осуществляли кипчакские войны. Поэтому осада города длилась шесть месяцев. Еще семь дней и ночей сопротивлялся Сыгынак.



В битве на Калке в 1223 году кипчаки и русские объединились против общего врага — монгольских туменов. Однако несогласованность во время сражения помешала им победить. После поражения хан кипчаков Котен (Котян) бежал в Венгрию.



Однако на западе монголам еще долго сопротивлялся кипчакский Башман-хан и погиб лишь в 1237 году.



После падения Хорезма и бегства кипчакских ханов Чингисхан отправил Джучи с двумя тысячами всадников, чтобы тот начал править Дешт-и-Кипчаком.



Арабский летописец Шихабуддин аль-УМАРИ в XIV веке написал, что от того, что монголы поселились на земле кипчаков, вступили в брак с ними и остались жить на земле их, все они стали "точно кипчаки".



Монголы и моголы — это разные народы?



Сторонники теории, что Чингизхан был казахом, говорят, что монголы или моголы — это собирательное название восточных тюрков. А еще утверждают, что на средневековых картах Каракорум находится ближе к Казахстану, где-то даже в Семиречье.



Впрочем, Каракорум находился все-таки в Монголии. И тому доказательство — свидетельство посла-францисканца Гильома де Рубрука. В марте 1253 года он выехал из Константинополя и достиг ставки Мунке только в конце года. Причем летом он проезжал мимо Алаколя.



Если посмотреть на племена монголов, то можно увидеть найманов, жалаиров, кереитов, коныратов. Такие же племена есть и у казахов. И можно спорить до хрипоты о том, какое из племен говорило на каком языке. Все зависело от того, куда попадал человек и где пускал корни.



Это понимал и Чингисхан, который предусмотрительно забрал сына Джучи — Бату к себе и воспитывал у себя при дворе в Каракоруме.



А еще верно, что между Чингисханом и его сыном Джучи была огромная ментальная и духовная пропасть. Последний не хотел вести войска кипчаков в поход к последнему морю и проливать кровь. Жизнь он хотел провести на охоте, слушая мудрых суфиев и предаваясь радостям с кипчакскими женами. И после того, как он был убит за ослушание по приказу венценосного отца, никто не устраивал массовую казнь наложниц и рабов. Он был похоронен как казах, в мазаре. Совершенно точно, что Чингисхан был монголом, но Джучи — уже казахом.





