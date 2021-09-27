Посол Казахстана встретился с одним из руководителей "Талибана"

Посол Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгельдиев обсудил с исполняющим обязанности министра иностранных дел временного правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки вопросы предоставления продовольственной и иной гуманитарной помощи афганскому народу. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, передает Tengrinews.kz.
По данным МИД, глава афганского внешнеполитического ведомства поблагодарил казахстанскую сторону за готовность оказать предметную поддержку населению Афганистана в сложный переходный период.
"По словам собеседника казахстанского дипломата, новые афганские власти подтверждают свою готовность к установлению мирных отношений со всеми странами, в первую очередь с соседями и государствами региона, а также к предупреждению возникновения какой-либо угрозы их безопасности с территории Афганистана.
Отмечено, что внешняя политика Казахстана в целом и на афганском направлении в частности вызывает уважение", - говорится в сообщении.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал инициировать неформальный диалог с талибами (организация запрещена в Казахстане решением суда. - Прим.). Он отметил, что на данном этапе речь не идет об официальном признании.
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