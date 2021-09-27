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Пьяный дебош в больнице Алматы попал на видео

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 13:02
Пьяный дебош в больнице Алматы попал на видео
Кадр видео
Пьяный дебош перед одной из больниц Алматы попал на видео и распространился в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как возле входа в приемный покой больницы мужчина с оголенным торсом на повышенных тонах обращается к человеку в полицейский форме. Он утверждает, что является "лейтенантом КНБ" и "начальником отдела в Алмалинском районе", а его отец - "генерал-лейтенант КНБ".

Далее дебошир матерится и заходит в здание медучреждения. После этого он ломает дверь и обратно выходит на улицу.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.




Как сообщили в полиции, инцидент произошел минувшей ночью в городской больнице скорой неотложной помощи. 27 сентября около 01.00 мужчина проявил агрессию и устроил пьяный дебош в здании БСМП.

"Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний гражданин нарушил общественный порядок и повредил чужое имущество. Данный факт зарегистрирован Управлением полиции Алмалинского района по статье 293 "Хулиганство". Начато производство досудебного расследования", - рассказали в пресс-службе ДП Алматы.

В полиции уточнили, что данный гражданин не является сотрудником КНБ.

"Установлено, что он не является сотрудником правоохранительных органов и отношения к правоохранительной системе не имеет. В настоящее время мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений: в том числе и по статье 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков в общественных местах", - добавили в полиции.

Позже в Управлении общественного здоровья Алматы рассказали некоторые подробности произошедшего.

"24-летний пациент в состоянии алкогольного опьянения был доставлен с Медеуского РУВД на обработку открытой рваной раны правого предплечья. После обработки он вел себя агрессивно, грубо выражался в адрес медиков и устроил дебош в приемном отделении больницы. Мужчина разбил двери, которые теперь не подлежат ремонту, нанес материальный ущерб.

После этого в больницу вызвали группу быстрого реагирования: дебошира задержали и передали полиции", - сообщил пресс-секретарь ведомства Рауан Окас.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Wins (Посетители) Сегодня, 13:14
Когда в РК уже появится профессиональная полиция? Сколько раз наблюдал уже такую же ситуацию как на видео - пьяное чудовище ходит орёт, машет руками, а вместо того что бы его скрутить жёстко лицом в асфальт - с ним церемонятся, уговаривают, нянчатся.

У нас под домом возле рассадника просрочки один целую ночь орал! Полицаи то приезжали, то уезжали то походили к нему, то отходили. Непрофессионализм. Вроде бы нормально платят им. Участковый за перекладывание бумажек вон под 200 тыщ получает, а толку?
 
 

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