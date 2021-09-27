Пьяный дебош в больнице Алматы попал на видео

Пьяный дебош перед одной из больниц Алматы попал на видео и распространился в Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.На кадрах видно, как возле входа в приемный покой больницы мужчина с оголенным торсом на повышенных тонах обращается к человеку в полицейский форме. Он утверждает, что является "лейтенантом КНБ" и "начальником отдела в Алмалинском районе", а его отец - "генерал-лейтенант КНБ".Далее дебошир матерится и заходит в здание медучреждения. После этого он ломает дверь и обратно выходит на улицу.Как сообщили в полиции, инцидент произошел минувшей ночью в городской больнице скорой неотложной помощи. 27 сентября около 01.00 мужчина проявил агрессию и устроил пьяный дебош в здании БСМП."Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 24-летний гражданин нарушил общественный порядок и повредил чужое имущество. Данный факт зарегистрирован Управлением полиции Алмалинского района по статье 293 "Хулиганство". Начато производство досудебного расследования", - рассказали в пресс-службе ДП Алматы.В полиции уточнили, что данный гражданин не является сотрудником КНБ."Установлено, что он не является сотрудником правоохранительных органов и отношения к правоохранительной системе не имеет. В настоящее время мужчина нигде не работает. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение различных правонарушений: в том числе и по статье 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков в общественных местах", - добавили в полиции.Позже в Управлении общественного здоровья Алматы рассказали некоторые подробности произошедшего."24-летний пациент в состоянии алкогольного опьянения был доставлен с Медеуского РУВД на обработку открытой рваной раны правого предплечья. После обработки он вел себя агрессивно, грубо выражался в адрес медиков и устроил дебош в приемном отделении больницы. Мужчина разбил двери, которые теперь не подлежат ремонту, нанес материальный ущерб.После этого в больницу вызвали группу быстрого реагирования: дебошира задержали и передали полиции", - сообщил пресс-секретарь ведомства Рауан Окас.