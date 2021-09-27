Пекин-2022: Казахстан остался без олимпийских лицензий в фигурном катании

Казахстанские фигуристы не поедут на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин.



В сборной сейчас идет смена поколений, передает Деловой Казахстан.



Последние лицензии на Олимпиаду в Пекин в фигурном катании разыграли на турнире Nedelhom Trophy в Германии. От Казахстана в нем принимали участие 2 молодых фигуриста: 17-летний Диас Жиренбаев и 15-летняя Багдана Рахишева. К сожалению, Диас не смог повторить свой личный рекорд и набрал всего 156.29 баллов, что позволило занять ему 27 место из 30 участников. Багдана немного улучшила свой личный рекорд, но набранных ею 104.18 баллов хватило только для 33 места среди 37 спортсменов.



В соревнованиях среди пар и танцоров представителей Казахстана не было.



Таким образом, показанные результаты не позволили нашим фигуристам зацепиться за лицензию.