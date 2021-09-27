Российский аналог TikTok назвали Yappy

Релиз первой версии приложения запланирован на конец четвёртого квартала 2021 года.



Мобильное приложение для создания, обмена и просмотра коротких вертикальных видео, ставшее российским аналогом TikTok, получило название Yappy. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром-медиа".



"В первую очередь продукт нацелен на авторов контента. Для них уже в тестовой версии доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. В тестировании закрытой бета-версии приложения принимают участие блогеры, которые тестируют функционал и помогают собрать обратную связь по его улучшению", — говорится в сообщении.



В холдинге отметили, что целевая аудитория приложения — это люди в возрасте от 14 до 34 лет, которые ведут активный образ жизни, увлекаются саморазвитием и карьерой, для которых важны материальный успех и личное признание. Релиз первой версии запланирован на конец четвёртого квартала 2021 года. Позже для приложения будут выходить обновления, разработанные на основе пожеланий и рекомендаций пользователей.



"Платформа Yappy дополнит нашу экосистему цифровых сервисов. На сегодня более 87% людей держат свои телефоны вертикально и потребляют контент вертикально. И мы готовы этой аудитории предложить комфортный, современный российский продукт", — отметил гендиректор "Газпром-медиа" Александр Жаров.