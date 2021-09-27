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Когда Минздрав примет решение по ревакцинации казахстанцев от КВИ

Просмотров:500 Опубликовано: Сегодня, 15:45
Когда Минздрав примет решение по ревакцинации казахстанцев от КВИ
Иллюстративное фото
У привившихся весной от коронавирусной инфекции казахстанцев скоро завершается срок действия вакцины. Как ранее заявлялось, вакцинация от COVID-19 действует в течении полугода. Когда в Минздраве РК будут готовы к ревакцинации, на брифинге в правительстве ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

- Вопрос ревакцинации стоит сейчас перед всеми странами мира. В Казахстане создана рабочая группа из ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санэпидемслужб. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств и ВОЗ. Сводится весь полученный опыт, - сказал Цой.

Он добавил, что на данный момент отсутствуют конкретные критерии, так как ревакцинация именно от COVID-19 является "совершенно новым, что есть в мире сейчас".

- После того, как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии по иммунизации населения группа экспертов даст заключение, и мы обязательно ознакомим общественность, - заверил глава Минздрава.

При этом министр отметил, что у медицинских объектов имеется полная готовность к ревакцинации, все прививочные пункты готовы, врачи обучены.

- После того как будет определено решение, вся страна будет работать в полноценном режиме, - заключил Цой.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 5 )

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elek (Посетители) Сегодня, 17:12
Цитата: Pinochet
натворили короче делов...

Ещё и в зависимость вакцинированных загонят?
 
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diger (Посетители) Сегодня, 17:04
Wins,Где доказательства пользы вакцинации, если до сих пор идут испытания на миллионах подопытных принуждённых? Где документы, о последствиях, побочках, о смертельных случаях от вакцинации? ВОЗ является в данный момент ширмой, под которой скрываются совсем другие личности и компании, с одним интересом, денежным.
 
-1
  • diger
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Wins (Посетители) Сегодня, 16:08
Ревакцинация, конечно, необходимо. Но для начала нужно вакцинировать хотя бы половину населения первой и второй дозой! Иначе эффективность ревакцинации будет неясно какая.
 
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  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:51
натворили короче делов...
 
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babe (Посетители) Сегодня, 15:49
В России есть спутник лайт для ревакцинация, а в Казахстане нет ничего и не понятно чем ревакцинировать.
 
 

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