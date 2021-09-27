Когда Минздрав примет решение по ревакцинации казахстанцев от КВИ

У привившихся весной от коронавирусной инфекции казахстанцев скоро завершается срок действия вакцины. Как ранее заявлялось, вакцинация от COVID-19 действует в течении полугода. Когда в Минздраве РК будут готовы к ревакцинации, на брифинге в правительстве ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
- Вопрос ревакцинации стоит сейчас перед всеми странами мира. В Казахстане создана рабочая группа из ученых, клиницистов, врачей и сотрудников санэпидемслужб. Мы запросили информацию от ведущих международных агентств и ВОЗ. Сводится весь полученный опыт, - сказал Цой.
Он добавил, что на данный момент отсутствуют конкретные критерии, так как ревакцинация именно от COVID-19 является "совершенно новым, что есть в мире сейчас".
- После того, как мы сведем все данные, буквально в ближайшее время после заключения консультативной комиссии по иммунизации населения группа экспертов даст заключение, и мы обязательно ознакомим общественность, - заверил глава Минздрава.
При этом министр отметил, что у медицинских объектов имеется полная готовность к ревакцинации, все прививочные пункты готовы, врачи обучены.
- После того как будет определено решение, вся страна будет работать в полноценном режиме, - заключил Цой.
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