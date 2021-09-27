Эксперт МВФ дал рекомендации по восстановлению экономики в Казахстане

Директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии Джихад Азур считает, что в странах Центральной Азии, в том числе в Казахстане, реформирование государственных предприятий приведет к более быстрому восстановлению экономики после пандемии COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он отметил, что исторически в странах Центральной Азии госпредприятия играют большую роль, в том числе выполняя функции работодателя, поставщика товаров и услуг и гаранта социальной стабильности.



По его словам, многие госпредприятия в регионе действуют в неконкурентной среде, пользуясь мерами государственной защиты и льготами, недоступными частным предприятиям. В качестве примера Азур привел, что некоторые госпредприятия пользуются благоприятным налоговым режимом или получают особый статус или привилегии.



"Такие преимущества, наряду с масштабными мерами поддержки, гарантиями и субсидиями, приводят к искажению рыночных отношений, что сдерживает развитие частного сектора, создающего рабочие места", - отметил он.



Азур также ссылается на последний доклад Международного валютного фонда, в котором упоминается, что реформирование сектора госпредприятий повысит эффективность и поможет высвободить некоторое бюджетное пространство, в том числе для финансирования социальных и инфраструктурных расходов, а также повысит шансы на успешное развитие частного сектора для поддержки устойчивого восстановления.



"Хорошая новость заключается в том, что многие государства в регионе понимают необходимость решения проблем, связанных с сектором госпредприятий, и уже начали проводить некоторые реформы. Например, во многих странах уже внедрены основы управления рисками и ведется работа по их укреплению. Тем не менее в сфере корпоративного управления и прозрачности госпредприятий еще сохраняются существенные пробелы по сравнению с международными стандартами", - считает Азур.



Эксперт назвал пять приоритетных направлений реформ. Это формулирование четкого определения и составление перечня всех таких предприятий, укрепление мониторинга госпредприятий, так как это поможет снизить бюджетные риски, выравнивание конкурентных условий для гос. и частных предприятий.



Он также отметил, что государству следует регулярно пересматривать необходимость участия госсектора в видах деятельности, с которыми лучше справляются частные предприятия, и ставить четкие цели в части собственности.



"Для повышения эффективности госпредприятий и ослабления их зависимости от финансовой поддержки государства необходимо изменить их культуру. Для улучшения корпоративного управления и борьбы с коррупцией также требуется серьезная заинтересованность со стороны высшего руководства предприятий в проведении реформ, наряду с достаточными ресурсами для содействия политике непримиримости к нарушениям и усиления внутренних мер контроля", - добавил он.