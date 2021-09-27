Китаец дал 3 совета, чтобы сварить идеальные пельмени

Многие совершают распространенную ошибку, кидая замороженные пельмени в кипяток, из-за этого те быстро развариваются, лопаются и слипаются, сообщил на китайской платформе WeChat один из пользователей. Он дал три совета, как сварить пельмени так, чтобы они были максимально приближены к идеалу.
Китаец пояснил, что замороженные пельмени, оказавшись в кипятке, начинают быстро расширяться, из-за чего деформируются. Портится и крахмал, который содержится в тесте, и оно после варки становится невкусным.
Поэтому перед варкой пельмени надо довести до необходимой температуры, замочив в воде на некоторое время. То есть речь идет о разморозке. «Кроме того, тесто впитает некоторое количество воды, что повысит его пластичность, и при варке пельмени не лопнут», — пояснил пользователь.
Второй совет – кидать пельмени не в кипяток и не в холодную воду, а в жидкость, достигшую примерно 50 градусов.
И, наконец, третий совет – после закипания добавлять в кипяток понемногу холодную воду, чтобы температура нагрева оставалась равномерной, и убавить огонь.
Пользователь отметил, что если приготовить пельмени по данной схеме, то они не деформируются и сохранят вкус.
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