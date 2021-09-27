Эксперты отмечают колоссальный упадок качества строительства

Сползающая облицовка, протекающая крыша, падающие кирпичи, расползающиеся по стенам трещины и проваливающийся пол. Такое нередко можно увидеть в казахстанских новостройках, в особенности построенных по государственным программам. Эксперты говорят о депрофессионализации строительной отрасли и всепоглощающей коррупции.



«ОТСУТСТВИЕ ДОСТАТОЧНЫХ ДАННЫХ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ»



Программа, которая имеет «большое значение в повышении благосостояния населения», — так о «Нурлы жер» говорил в 2017 году Нурсултан Назарбаев, тогда президент Казахстана. В названии жилищно-коммунальной программы, как и в названиях многих других инициатив, организаций и объектов в стране, присутствует «нурлы» — слово, которое так или иначе увязывают с культом личности бывшего президента.



«Нурлы» переводят с казахского как «лучезарный». У некоторых обладателей построенного по госпрограмме жилья, которое, как правило, приобретается в ипотеку, далеко не всё радужно.



Июнь 2020 года, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область. Дом 2018 года постройки на улице Бауыржана Момышулы начал рушиться: стены в трещинах, крыша протекает, облицовка здания чуть ли не отваливается. В апреле 2021 года часть облицовки рухнула окончательно. Жильцы в панике: квартиры по программе «Нурлы жер» взяты в кредит не на один год. Агентство по противодействию коррупции, куда пожаловались жильцы, сообщило, что нарушений нет. Оператор строительства «Байтерек Девелопмент» и «Казахстанская ипотечная компания» (обе структуры — дочерние организации национального холдинга «Байтерек», в текущем году первая была присоединена к второй), на баланс которой перешел дом в 2020 году, не выразили сожалений, но пообещали починить.







Представитель «Байтерек девелопмент» Бекзат Марат объяснял СМИ, что компания не могла «из-за нескольких минусов не вводить дом в эксплуатацию».



В августе 2021 года в Усть-Каменогорске уже на другой улице, Есенберлина, начал рушиться пятиэтажный дом 2020 года постройки. Жильцы, взявшие квартиры в ипотеку, забили тревогу: по стенам дома пошла трещина шириной до 11 сантиметров. Дом был построен по государственной программе. Агентство по противодействию коррупции сообщило Азаттыку, что в августе 2021 года жильцы дома направили коллективное обращение, чтобы подрядчика ТОО «DK PROEKT» наказали, однако из-за «отсутствия достаточных данных, указывающих на уголовное правонарушение», обращение перенаправили в аппарат акима Восточно-Казахстанской области. Таких домов в Усть-Каменогорске не один и не два.



И эти случаи неединичные.



В июне 2021 года в Павлодаре обрушился четырехэтажный строящийся дом. В апреле того же года в Нур-Султане обвалилась облицовка 12-этажного дома, построенного по госпрограмме девять лет назад. Чиновники отказались проводить экспертизу дома, заявив, что могут это сделать за счет бюджета, только когда дому перевалит за десять лет. А устранить дефекты они не могут, пока не проведена экспертиза.



В Актау облицовка дома в 30-м микрорайоне рушилась несколько раз, в мае 2021 года значительную ее часть оторвало вместе с ветром. Дом был сдан в эксплуатацию в 2011 году, тоже по государственной программе. Жильцов уверили в том, что работы по восстановлению дома будут находиться на контроле у акимата.



В Актобе один из домов 2009 года постройки тоже не продержался десяти лет: в феврале 2019 года начала проседать крыша. Сотрудники КСК подперли крышу деревянными балками, жильцы побежали в контролирующие органы. Те сказали жильцам, что ничего страшного не случилось. На новые дома в Актобе тоже поступают жалобы: люди боятся, что они могут рухнуть.



В 2021 году заместителя руководителя управления строительства Актюбинской области приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями: он подписывал акты выполненных работ, хотя часть работ выполнена не была. Что стало с самим начальником этого управления, которого задержали в мае 2020 года, — неизвестно.



В Уральске в 2016 году на стенах девятиэтажного дома 2012 года постройки трещина протянулась с крыши до седьмого этажа. Подрядчик всё еще нес гарантированные обязательства, поэтому здание подремонтировали. В этом же году в другом микрорайоне города начал трескаться и проседать дом, сданный в эксплуатацию за несколько месяцев до этого.



На похожие проблемы в последние несколько лет жаловались в Кокшетау, Костанае, Таразе, Караганде, Темиртау, Шымкенте. Все эти дома были новыми, построенными по государственной программе.



«ЛЮДЕЙ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛЕГКО СБИТЬ С ТОЛКУ КОНВЕРТАМИ»



Подобная участь постигла не только жилые дома, но и школы, больницы, физкультурно-оздоровительные объекты и так далее.



Так, в селе Каратал Алматинской области в 2014 году построили и ввели в эксплуатацию здание начальной школы. Спустя четыре года в школе начал гнить пол, еще через два года стены и потолок покрылись внушительными трещинами. В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области Азаттыку сообщили, что 3 апреля 2019 года было возбуждено уголовное дело, однако сейчас оно приостановлено.



«В настоящее время проведена строительная экспертиза, следствие временно приостановлено, для полного завершения дела необходима расширенная геологическая экспертиза грунта», — заявили в управлении.



В 2021 году, пишут чиновники управления, получено техническое заключение: «Основной причиной повреждения является недостаточное уплотнение грунта и переувлажнение основания под полами и под фундаментом перегородок, так как засыпной грунт при насыщении водой проявляет просадочные свойства».



Архитектор с большим опытом Алмас Ордабаев считает, что причина некачественного строительства — в отсутствии должного контроля за строительством и масштабной коррупции.



— То, что они говорят про грунт и остальное, — это такая мелочь! Все эти вещи легко делаются, есть геологическая служба, есть специалисты, есть карты районирования, делаются специальные геологические исследования, всё это нужно было сделать. Общее состояние, вся ситуация такова, что, как говорится, пора трубить тревогу, — говорит Ордабаев. — Контроль часто находится в руках людей морально неустойчивых. Людей контролирующих легко сбить с толку конвертами. Строительство во всем мире — одна из тех областей, в которой можно практически легально воровать при помощи хорошо отработанных схем коррупции. А у нас это, естественно, не могло остаться в стороне.



Некачественные проекты, убежден Алмас Ордабаев, сейчас не редкость.



— Архитектура упала, и причем резко. Однозначно. Факторы — гибель и разрушение культуры, превращение профессии в исполнительство. Архитектор сегодня стал обыкновенным продавцом, парикмахером. Абсолютное снижение уровня, как морального, так и профессионального, — за редчайшим исключением. Но эти редчайшие исключения — небольшое число людей, не потерявших ни честь, ни совесть, — они, к сожалению, погоды в нашей стране не делают.



Почетный строитель Казахстана Николай Исаев считает, что в последние годы отмечается депрофессионализация отрасли.



— Мы потеряли школу первичного звена строителей специалистов. Раньше работало много строительных училищ, в каждом тресте был свой учебный комбинат, где обучали строителей, сейчас этого почти нет. Пришли люди, у которых нет опыта. За три десятилетия, когда развалилось средне-специальное техническое образование как таковое, сложилось так, что сейчас уже обучают люди, которых самих никто толком не обучал. Сейчас выпускают новые строительные материалы, есть новые технологии, что должно способствовать улучшению качества, но не способствует, потому что нет школы обучения специалистов, — говорит строитель.



Во-вторых, считает Николай Исаев, не работают проверяющие органы.



— Если раньше в любом строительном тресте была строительная лаборатория, которая проверяла все материалы, растворы, сейчас этого по факту нет. Я иной раз прохожу — вижу, что делают деревянную обрешетку, и явно видно, что древесина без обработки и, если завтра пожар, всё полыхнет. Отношение государственно-строительного контроля подходит к нулю. Наши «великие строители» — они же и руководители — не замечают этого. Наши государственные структуры об этом молчат. Нужно судить в первую очередь тех, кто должен за этим следить, а не тех, кто зря получает плату.



Почетный строитель уверен, что падение качества строительства происходит в числе прочего из-за пассивности гражданского общества.



— Наверное, мы немного пассивны. Надо это через суд провести и доказать, что работа была выполнена некачественно — нанять специалистов и провести независимую экспертизу. Но тут, конечно, вопрос стоит в первоначальном взносе, а это трудно сделать, так как жители все разрозненны: если у кого-то плитка отвалилась, остальные считают, что это их не касается, — считает Николай Исаев.



Алмас Ордабаев, в свою очередь, говорит, что на исправление ошибок строителей уйдут миллиарды долларов из средств налогоплательщиков.



В прошлом году при реализации государственной программы жилищно-коммунального развития «Нурлы жер», только по официальным данным, было украдено 1,1 миллиарда тенге: руководители присваивали себе вверенное имущество, крали по несколько миллионов при возведении инженерных сетей. О реальных масштабах нарушений остается только догадываться.



Общей статистики хищений при реализации государственных программ по строительству жилья в открытом доступе найти не удалось. Агентство по противодействию коррупции, в которое Азаттык направлял запрос, не предоставило ответ на момент выхода публикации.



Строительство в рамках «Нурлы жер» между тем продолжается, целью программы по-прежнему называют «повышение доступности и комфорта жилья». Заложенные государством объемы финансирования с 2020 по 2025 год составляют 5,2 триллиона тенге.