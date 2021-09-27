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Ozon выходит на рынок Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Ozon выходит на рынок Казахстана
Иллюстративное фото
Компания входит в тройку крупнейших маркетплейсов в России.

Интернет-магазин Ozon открывает своё подразделение в Казахстане. Как стало известно Informburo.kz, генеральным директором Ozon в Казахстане назначена Мольдер Рысалиева, которая ранее возглавляла казахстанский филиал маркетплейса Lamoda. Эту информацию Informburo.kz подтвердила сама Рысалиева.

Согласно данным онлайн-сервиса по поиску персонала, Ozon уже подыскивает в Алматы в штат специалиста по документообороту, менеджера по логистике, бухгалтеров, менеджера по работе с Instagram и Youtube-блогерами, руководителя административно-хозяйственного отдела, HR и др.

В начале июня этого года глава Ozon Александр Шульгин уже заявлял о намерении войти в рынки Беларуси и Казахстана.

Казахстанские селлеры (продавцы на платформе) смогут продавать свой товар в РК и РФ с октября 2021 года.

Ozon был основан в 1998 году. В сеть входит 30 сортировочных центров, 8 фулфилмент-фабрик и свыше 16 тысяч точек выдачи заказов в России.

В 2020 году выручка Ozon выросла на 74% и составила 104,4 млрд рублей. Чистый убыток вырос на 15% до 22,3 млрд рублей. Выручка Ozon во втором квартале этого года выросла на 53% год к году и составила 37,02 млрд рублей. Среднегодовой темп роста Ozon за два года составил 136%.

Компания нацелена достичь оборота в 2,5 трлн рублей к 2025 году, в 2020 году он составил 197,4 млрд рубле. Также Ozon рассчитывает увеличить количество продавцов до 500 тысяч.

Основными акционерами Ozon являются Baring Vostok и ПАО АФК "Система". Бумаги компании торгуются на NASDAQ, "Московской бирже" и "Санкт-Петербургской бирже".

Ozon входит в тройку наиболее оборотистых платформ электронной коммерции в России.

На рынке Казахстана уже действуют зарубежные маркетплейсы: OLX, Lamoda, Aliexpress, Wildberries, Kolesa Group и другие.


Источник: informburo.kz
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