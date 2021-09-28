Менее двух тысяч заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1719 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане – 183,

в Алматы – 413,

в Шымкенте – 49,

в Акмолинской области – 72,

в Актюбинской области – 44,

в Алматинской области – 160,

в Атырауской области – 36,

в Восточно-Казахстанской области – 119,

в Жамбылской области – 56,

в Западно-Казахстанской области – 29,

в Карагандинской области – 175,

в Костанайской области – 102,

в Кызылординской области – 18,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 155,

в Северо-Казахстанской области – 76,

в Туркестанской области – 30.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 880 709 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.