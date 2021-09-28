Как отдыхаем в октябре

В октябре казахстанцев ожидают 10 выходных дней, передает Tengrinews.kz.
При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 10 дней и работать 21 день. При шестидневке жителей страны ждут 5 выходных и 26 рабочих дней.
На десятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника. При этом казахстанцы отметят несколько праздничных дат, на которые не назначаются выходные:
- 1 октября - День пожилых людей и День радио; - первое воскресенье октября - День учителя; - 6 октября - День работников оборонной промышленности; - 10 октября - День профессиональных союзов Казахстана; - 16 октября - День хлеба; - 19 октября - День спасателя; - третье воскресенье октября - День работника лесного хозяйства; - 29 октября - День работников охранных организаций; - последнее воскресенье октября - День работников системы социальной защиты.
В сентябре жители, работающие по пятидневной рабочей неделе, получили 8 выходных дней.
А в августе казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получили 10 выходных и 21 рабочий день.
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