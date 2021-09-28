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Как отдыхаем в октябре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:02
Как отдыхаем в октябре
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В октябре казахстанцев ожидают 10 выходных дней, передает Tengrinews.kz.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 10 дней и работать 21 день. При шестидневке жителей страны ждут 5 выходных и 26 рабочих дней.

На десятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника. При этом казахстанцы отметят несколько праздничных дат, на которые не назначаются выходные:

- 1 октября - День пожилых людей и День радио;
- первое воскресенье октября - День учителя;
- 6 октября - День работников оборонной промышленности;
- 10 октября - День профессиональных союзов Казахстана;
- 16 октября - День хлеба;
- 19 октября - День спасателя;
- третье воскресенье октября - День работника лесного хозяйства;
- 29 октября - День работников охранных организаций;
- последнее воскресенье октября - День работников системы социальной защиты.

В сентябре жители, работающие по пятидневной рабочей неделе, получили 8 выходных дней.

А в августе казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, получили 10 выходных и 21 рабочий день.


Источник: Tengrinews.kz
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