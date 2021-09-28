«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 28 Сентября
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 423.95 KZT
  • €1 = 495.81 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Когда можно будет купить новую машину в Казахстане без очереди?

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Когда можно будет купить новую машину в Казахстане без очереди?
ФОТО: © Max on Unsplash
В Казахстане сложился дефицит новых автомобилей. Точнее, этот дефицит никак не может закончиться: нехватка авто стала ощущаться ещё в декабре прошлого года. Покупатели месяцами ждут своей очереди, чтобы купить машину. Доходит до абсурда: автолюбители уговаривают дилеров поставить их в очередь, предлагая чуть ли не всю стоимость авто в задаток.

Почему так происходит и когда ситуация улучшится, Forbes.kz объяснили крупные игроки рынка. По их общему мнению, дефицит вызван несколькими причинами, но корень у них один — пандемия COVID-19.

Дефицит новых автомобилей обусловлен замедлением производства ведущих мировых автомобильных заводов в связи с глобальной проблемой в сфере изготовления полупроводниковых микросхем (чипов), назвали первую причину в Astana Motors.

- Не хватает автомобилей по двум причинам, - уточнил Нурлан Смагулов, президент «Астана Групп», в которую входит моторная компания. - Чипы производятся в основном в Азии - Малайзии, Китае. Там проблема с заводами. В Малайзии - локдаун, а в Китае один завод сгорел.

С острой нехваткой полупроводников столкнулись производители электроники и автомобилей по всему миру, добавили в компании. «Дефицит микросхем начался в декабре 2020 года из-за резкого скачка спроса мирового рынка на смартфоны, лэптопы и другую электронную технику. Спрос же вырос в связи с пандемией COVID-19, когда практически весь мир ушел в онлайн, а производители микросхем, которые также в связи с пандемией были вынуждены пристановить или сократить производство, не успели перестроиться на новые объемы заказов», - отмечают в Astana Motors.

- Сегодня для авторынка, причем не только казахстанского, а мирового в целом, сложилась уникальная ситуация, - продолжила тему генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова. - Спрос на новые автомобили растет, а производство падает. Причем нехватка новых автомобилей связана не только с высоким спросом, но еще и со сложностями на производствах – тотальной нехваткой электронных чипов и комплектующих, объемы производства которых были сокращены из-за пандемии и ограничительных мер на предприятиях в разных странах мира.

Еще одна причина дефицита автомобилей – задержка транзитных грузов (автомобилей и комплектующих) в Китае. В целом мировая логистика серьезно пострадала из-за пандемии, напомнили в Astana Motors.

- Китай уже три месяца не пропускает наши грузы, у нас там скопилось больше тысячи контейнеров с машинами, - объяснил Нурлан Смагулов.

Нарушены цепочки поставок сырья и готовой продукции, логистические компании заявляют о нехватке контейнеров, вагонов для перевозки грузов и, как следствие, о снижении пропускной способности, что влияет на график поставки в том числе автомобилей.

- Тем не менее мы в этом году продали рекордное количество машин. Казахстанцы решили в один год обновить свой автопарк, а мы это не предусмотрели, - назвал третью причину дефицита Нурлан Смагулов. - Соотечественники перестали ездить за рубеж, проводить большие тои, делать подарки, и они хотят покупать машины.

На вопрос, какие именно автомобили ждут дольше всего, в Astana Motors ответили, что «дефицит ощущается по всем моделям автомобилей, сроки ожидания в разрезе моделей практически одинаковы. Наибольший интерес потенциальные покупатели проявляют к обновленным версиям моделей, в основном это Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe».

- Вырос срок ожидания новых автомобилей практически любой марки и любой модели как в массовом, так и в премиум-сегменте, - согласна с коллегами Динара Искакова. - Но модели в особенно «богатых» комплектациях, оснащенные различными инновационными опциями, ждать приходится дольше. На сегодняшний день срок ожидания новых автомобилей может составлять от 2 месяцев до 1 года в зависимости от бренда, модели, комплектации и цвета автомобиля.

Когда же ждать насыщения рынка? «Для решения сложившейся ситуации производителям необходимы время и ресурсы, - констатируют в Astana Motors. - Мировые эксперты в сфере автобизнеса высказывают различные мнения. Одни ожидают, что ситуация восстановится в ближайшее время, другие считают, что кризис затянется на весь следующий 2022 год. Мы предполагаем, что авторынок восстановится ориентировочно во втором полугодии 2022 года».

Глава группы был более оптимистичен.

- Мы решим эту проблему в ближайшие полгода — наш завод работает в три смены, - пообещал г-н Смагулов.

К сожалению, до конца 2021 года ситуация со сроками поставок и дефицитом машин не изменится, уверена руководитель Orbis Auto.

- Многое будет зависеть от того, как будут решаться проблемы с дефицитом микрочипов и комплектующих. Тем не менее мы сохраняем надежду, что ситуация может нормализоваться в первом полугодии 2022 года, - предположила она.

Но не только от нехватки автомобилей болит голова у казахстанских покупателей. Цены на машины растут как на дрожжах. Как долго это будет продолжаться?

«Дистрибьюторы и импортеры автомобильных брендов корректируют свою ценовую политику в соответствии с непредвиденными и серьезными изменениями на мировом рынке, которые внесла пандемия. Основная причина роста цен на авто – повышение цен на доставку автомобилей из-за проблем с логистикой», - убеждены в моторной компании.

Стоит отметить, что цены на автомобили растут не только в Казахстане, напомнили в Orbis Auto.

- Повышение цен на автомобили носит глобальный характер и связано с увеличением стоимости производства и логистических услуг. На рост цен влияет дефицит микрокомпонентов, увеличение стоимости энергоресурсов, металла, запасных частей и электроники, - перечислила г-жа Искакова.

По сравнению с 2019 годом изменение цены на новые автомобили в 2021 году составило в среднем от 2 до 15% по всем брендам, представленным на рынке Казахстана, подсчитали в Astana Motors. Разница в процентном соотношении связана с рядом факторов, таких как: изменение курса валют в мире за указанный период; обновление моделей – за два года в свет вышли обновленные модели автомобилей, не только с измененным дизайном экстерьера и интерьера, но и с новыми двигателями, дополнительными функциями и характеристиками.

Пандемия, повсеместные карантинные меры, связанные с этим простои и дополнительные затраты на логистику, сокращение объемов производства и поставок продукции – эти факторы продолжают свое влияние на ценообразование.

«После выхода из карантина в 2020 году рост цен на импортные автомобили был поэтапным, но весомым – 12-15% на конец года. Автопроизводители, в свою очередь, старались удерживать цены на отечественные автомобили, и здесь рост составил 5-7%, - отметили в Astana Motors. - В текущей ситуации 2021 года нам также удается удерживать рост цен на автомобили казахстанского производства на уровне от 4-6%, при этом импортные автомобили выросли в цене сначала года на 8-10%, в зависимости от модели и марки автомобиля».

Тем временем авторынок РК бьет рекорды. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, за первых восемь месяцев 2021 в Казахстане продано 76 039 новых автомобилей, что на 42,5% больше, чем в январе - августе 2020 года, включая 73 367 легковых и легких коммерческих автомобилей и 2 672 грузовиков и автобусов.


Источник: forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Playhrun (Посетители) Сегодня, 09:48
Я сейчас не в Казахстане, может кто знает TLC Prado есть в салонах Toyota?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика